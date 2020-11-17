فولكس فاجن على وشك اختيار رئيس بوجاتي لإدارة لامبورغيني

الخليج ٣٦٥ نت – مجموعة فولكس فاجن على وشك اختيار ستيفان فينكيلمان، الرئيس الحالي لبوجاتي، لإدارة علامة لامبورغيني في دور مزدوج مع استمراره في منصب بوجاتي وفق تقرير من مجلة أوتو نيوز أوروبا.

وقد أعلن المدير الحالي للامبورغيني، ستيفانو دومينيكالي، عن مغادرته لإدارة الفورمولا 1 بداية من يناير 2021.

ويتمتع فينكيلمان بخبرة واسعة في عمليات لامبورغيني لإدارته للشركة الإيطالية مسبقاً بين 2005 و2016، ما يجعله الاختيار المنطقي.

ومن المنتظر أن تكشف لامبورغيني عن سوبركار جديدة مبنية على هوراكان غداً يوم 18 نوفمبر وسنوافيكم بتفاصيلها أثناء التدشين.