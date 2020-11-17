المرور يوضح مخاطر المراوغة بسرعة بين السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – جددت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتمياعي “تويتر”، تحذيرها من المراوغة بسرعة بين السيارات على طرق المملكة. وأوضحت إدارة المرور أن المراوغة بسرعة بين السيارات تُربك مستخدمي الطريق وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية، ومن بين المخاطر التي تُسببها هذه السلوكيات الخاطئة.. ما يلي: رفع نسبة وقوع الحوادث المرورية.

تُعرّض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.

صعوبة التحكم بالسيارة.

مخالفة للأنظمة للمرورية.

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