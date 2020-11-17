استدعاء ميتسوبيشي تريتون وباجيرو لخطر وقوع حادث

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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة 2035 سيارة ميتسوبيشي Triton/L200 موديلات 2007-2016، و3331 سيارة ميتسوبيشي “Pajero” موديلات 2017 – 2018.
وجاء استدعاء تريتون لوجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة حال وقوع حـادث وقد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة، بينما تم استدعاء ميتسوبيشي باجيرو لخلل في ذراع التحكم الأمامي السفلي الأيسر للسيارة قد يؤدي إلى كسر الذراع مما يزيد من احتمالية وقوع حادث أثناء القيادة.
ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى ضرورة للتحقق من شمول رقم هيكل السيارة من خلال موقع Recalls.Sa، والتواصل مع شركة العسائي للسيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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