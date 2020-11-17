هيونداي تدخل العام المقبل بـ8 فئات من سوناتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات سيدان العائلية، عززت هيونداي أسطولها من السيارات التي تطرحها لعام 2021، بطرحها لموديل خاص من طرازها المتميز "سوناتا".

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات نسخة 2021 الجديدة من طراز سوناتا، شمل الكشف عن قوة المحرك، وما يتوفر منها من فئات للبيع وتكلفته الرسمية.

تحدث الموقع في البداية عن أبرز ما أجري من تحديثات على نسخة 2021 من طراز هيونداي سوناتا، مؤكدا أن أبرز ما أجري من تحسينات، منح هيونداي إطارات وقواعد إطارات حديدة بحجم أكبر، إضافة لمجموعة من الكماليات الإضافية لبعض الفئات.

مع إضافة فئة جديدة كليا ضمن الفئات المتوفرة للبيع من الطراز، وهي N Line التي تتوفر بمحرك توربيني بقوة 290 حصانا وسعة 2.5 لتر.





الأسعار

يتوفر من طراز سوناتا 8 فئات للبيع بالأسواق لعام 2021 وبأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم SE تطرح بسعر 24 ألفا و595 دولارا، وفئة SEL بسعر 26 ألفا و695 دولارا.

أما فئة Blue Hybrid الهجينة، فتتوفر بسعر 28 ألفا و745 دولارا، ثم فئة SEL PLUS التي تتوفر بسعر 29 ألفا و195 دولارا، ثم فئة SEL Hybrid التي تتوفر بسعر 30 ألفا و895 دولارا.

من بعدها بالمرتبة والقدرات تأتي فئة N LINE التي تتوفر بسعر 34 ألفا و195 دولارا، ثم فئة LIMITED بسعر 34 ألفا و845 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي LIMITED Hybrid التي تطرح بسعر 36 ألفا و295 دولارا.

المحرك

يتوفر طراز سوناتا لعام 2021 بخيارين من المحركات، الخيار الأول محرك توربيني بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 180 حصانا، مع عزم دوران 195 لفة/قدم، والخيار الثاني هو محرك بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 290 حصانا.

استهلاك الوقود

يختلف معدل استهلاك الوقود حسب نوع المحرك، فتستهلك الفئات العاملة بالمحرك ذو سعة 1.6 لتر من الطراز، واحد جالون لكل 27 ميلا على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 37 ميلا على الطريق السريع.

في حين تستهلك الفئات العاملة بمحرك بسعة 2.5 لتر من الطراز، واحد جالون لكل 28 ميلا على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 38 ميلا على الطريق السريع.

وفيما يخص الفئات العاملة بمحركات هجينة من الطراز تستهلك معدل واحد جالون لكل 50 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 54 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

يتوفر بالطراز من الداخل مساحة تكفي لعدد 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل إلى 46.1 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 40 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل إلى 34.8 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 38.4 بوصة.

التقنيات

تحدث الموقع بعد ذلك عن القدرات التقنية التي يطرح بها الطراز بنسخته لعام 2021، وأبرزها شاشة معلومات بقياس 8 بوصات، ويصل قياسها إلى 12.3 بوصة ببعض الفئات المتقدمة من الطراز، يمكن من خلالها اتصال السيارة بالهاتف الذكي عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بهيونداي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز سوناتا، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وأبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، بالإضافة لنظام الحفاظ على المسار، وكاميرات خلفية لرصد الحركة.