صور.. أبرز 10 سيارات كهربائية "فارهة" تطرح في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 المقبل طرح مجموعة استثنائية من السيارات الكهربائية على قدر متفاوت من الإمكانيات والرفاهية والمواصفات التقنية.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات الكهربائية الفارهة، التي تتسم بطابع الفخامة والرفاهية ويرتقب طرحها على مدار عام 2021 المقبل.

وضمت القائمة في بدايتها النسخة الأحدث من طراز تسلا موديل S، وتحديدا فئة Plaid الفارهة.

ويتوفر الطراز ببطاريات خارقة تتكون من 4680 ألف خلية تخزين طاقة، وسيتمتع بمعدل سير يصل إلى 520 ميلا كحد أقصى للطاقة في بطاريته.

وسينتج المحرك الكهربائي لهذا الطراز المتميز قوة 1100 حصان.



وجاء ضمن القائمة، الطراز الياباني الفخم Aspark Owl، الذي سيتمتع بقدر كبير من رفاهية السيارات الرياضية، وقدراتها الخارقة أيضا.

إذ يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.6 ثانية.

ومن ماركة أودي، يطرح خلال عام 2021 الطراز الكهربائي الفاخر E-Tron GT، الذي يتمتع بمحرك كهربائي ينتج قوة 590 حصانا، ويعمل بمعدل سير حتى 250 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

وضمت القائمة الطراز الكهربائي الجديد كليا من ماركة بي إم دبليو I4، الذي تطرح نسخته الفارهة لعام 2021 بمحرك كهربائي ينتج قوة 530 حصانا.

ويتمتع الطراز بمعدل سير حتى 372 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات.

وضمن فئة SUV، يشهد عام 2021 طرح طراز Bollinger B1 الكهربائي العملاق، الذي يطرح بمحرك خارق ينتج قوة 614 حصانا، مع عزم دوران 668 لفة/قدم، ونطاق سير يصل إلى 200 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن ماركة جاجوار البريطانية، يشهد العام المقبل، طرح النسخة الكهربائية الأحدث من طراز XJ.

ويعمل الطراز بمحرك ينتج قوة 394 حصانا، مع عزم دوران 512 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة، ونطاق سير يصل حتى 234 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات.

ومن أكثر السيارات فخامة التي تطرح للعام المقبل وجاءت ضمن القائمة، طراز مرسيدس بنز EQC الكهربائي بنسخته الأحدث.

وينتج الطراز قوة 402 حصان، مع عزم دوران 516 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا.

من بعده ذكر الموقع ضمن قائمته، طراز ريفيان R1S الذي يطرح بمحرك كهربائي يعمل بنطاق سير حتى 410 أميال كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن ماركة فولفو، جاء ضمن القائمة الطراز الكهربائي الفخم XC40 Recharge، الذي يطرح بمحرك كهربائي ينتج قوة 402 حصان، بنطاق سير حتى 200 ميل وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا خلال 4.3 ثانية.

اختتم الموقع القائمة بطراز Lucid Air الكهربائي، الذي يطرح بمحرك ينتج قوة 1080 حصانا، مع نطاق سير يصل إلى 517 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.



