هيونداي سوناتا ان لاين 2021: اهم المميزات والمواصفات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة هيونداي موتور مؤخراً عن طراز سوناتا إن لاين- N Line لعام 2021، والتي تأتي بشكل جديد كليًا يضفي الإثارة والجاذبية على فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم، واليوم سنُلقي نظرة على أهم مميزاتها ومواصفاتها.

خارجية سوناتا ان لاين 2021

في البداية، أول ما ستلاحظه على سيارة سوناتا ان لاين الجديدة هو تصميمها الرياضي المستمد من لغة التصميم الرياضي الحسي من الصانع الكوري، ويظهر ذاك في شبك Parametric Jewel Pattern Grille والواجهة الأمامية الجريئة، وفتحات الهواء العريضة، وشعار إن لاين، مع وضع ستائر هوائية على شكل سهم على الواجهة السفلية لتدعم الأداء الديناميكي الهوائي وتبريد المحرك مع إعطاء السيارة الجديدة الطابع الرياضي.

ومن الجانب، يُمكنك رؤية ألواح الجسد المنحوتة مع حواف جانبية أنيقة كما تحصل السيارة على جنوط M.East (K3) مقاس 18 بوصة، مع أقراص مكابح أكبر من الطراز القياسي حيث تُصبح مقاس 345 مم في الأمام و325 مم في الخلف بتصميم مختلف لتعزيز تبريدها، وتتوفر السيارة بخيارات ألوان للطلاء الخارجي مثل أسود منتصف الليل والأبيض الكريمي والأحمر الناري وخمس خيارات أخرى، وفي الخلف، يُمكنك رؤية تصميمها الذي يعمل على تعزيز أداءها الديناميكي بكل من الجناح المدمج باللون الأسود اللامع، وعادم الكروم المزدوج، ليضيف إلى تصميم السيارة مظهراً يوحي بالقوة لتعكس أدائها المميز.

داخلية سوناتا ان لاين 2021

تتكامل عناصر التصميم الداخلي مع الخارجي في سوناتا إن لاين، وتتضمن عجلة القيادة N المثقوبة بالجلد مع قضبان معدنية، وتأتي المقصورة باللون الرمادي الغامق مع لمسات حمراء وكرومية داكنة وشعار N على المقاعد وعجلة القيادة، وتتوفر سوناتا إن لاين بشاشة عرض صوت وملاحة من الطراز الأول. وتحتوي على شاشة عريضة تعمل باللمس وتمتاز بالدقة العالية، والقابلية للتخصيص مقاس 10.25 بوصة مع شاشات مقسمة ولغة مبسطة. بالإضافة إلى نظام التعرف على الكلام الذي يعتمد على نظام “السحابة” المدعوم من Blue Link® ، في حين تأتي شاشة المراقبة بمقاس 12.3 بوصة كاملة.

ويدعم أداء سوناتا إن لاين بمجموعة من تقنيات مساعدة السائق القياسية والسلامة، بما في ذلك مساعد تجنب الاصطدام الأمامي، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد متابعة المسار، ونظام التحكم الذكي المتقدم في التطواف مع التوقف والانطلاق. ويتوفر أيضًا نظام المساعدة على القيادة على الطريق السريع، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد تجنب الاصطدام في المواقف العكسية.

مواصفات سوناتا ان لاين 2021

تستمد فوتها من محرك G4KIII FF 2.5 T-GDI بقوة 290 حصان و311 رطلًا من عزم الدوران، بكفاءة استهلاك وقود تبلغ 11.1 كم لكل لتر، ويقترن المحرك بناقل حركة ثنائي القابض (N DCT) بثماني سرعات، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.5 ثانية تنخفض إلى 6.2 ثانية بالتحكم في الإطلاق، وتصل سرعتها القصوى إلى 240 كم/س، ونظراً للقوة الإضافية مقارنة بنسختها القياسية، فقد حسنت هيونداي من نظام التبريد لاستيعاب الحرارة الأكبر المتولدة من المحرك الاقوى.

ولتوفير تجربة قيادة أكثر رياضية، فقد حصلت سوناتا ان لاين على نظام تعليق تفاضلي R&H عالي الأداء الفريد لها ببطانات أكثر صلابة، ومعدلات النوابض المرتفعة، وصمامات الصدمات المنقحة، وقضبان التأرجح الأكبر في الأمام والخلف، بحيث تسهم كل هذه العوامل في كل من تيسير التنقل اليومي وتضفي الإثارة والحماس أثناء القيادة على الطريق المفتوح، فقد أولت سوناتا 2021 أولوية للراحة العائلية ولمتعة القيادة.

