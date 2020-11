هيونداي سوناتا هايبرد 2021: اهم المميزات والمواصفات

الخليج ٣٦٥ نت – تُعد هيونداي سوناتا هايبرد 2021 علامة فارقة في تاريخ منتجات الصانع الكوري، بفضل تصميمها الجديد كلياً وتقنياتها المستقبلية وأدائها المتوازن، فالجيل الثامن من سوناتا يعد واحداً من الأفضل في فئته، واليوم سنُلقي نظرة على أهم مميزاتها ومواصفاتها.

خارجية سوناتا هايبرد 2021

في البداية، تتميز السيارة بتصميمها الأنيق مثل شقيقتها القياسية مع بعض الاختلافات مثل شبك كاسكيد المتقاطع الحصري للنسخة الهايبرد، وتتميز بنمط فريد يُضفي على الواجهة الأمامية مظهراً مميزاً.

ومن الجانب، تحصل السيارة على خط جانبي أنيق يمتد للخلف حيث يوفر الجناح الخلفي ديناميكية هوائية معززة، في حين يوفر التصميم الحصري للجنوط مقاس 16 أو 17 بوصة مظهراً مميزاً للسيارة.

داخلية سوناتا هايبرد 2021

مقصورة السيارة مُصممة بشكل جيد لتوفير أقصى درجات الراحة للراكب بمقاعد مريحة وأزرار تحكم قريبة من السائق حتى لا ينشغل باله أثناء القيادة، كما صُممت مساند الأذرع لتوفر راحة للراكب ووصول أفضل للأزرار، ولتوفير راحة أكبر للركاب، فقد حصلت على نظام إضاءة محيطي بـ 64 لون مختلف تم اختيارهم بعناية من قبل الخبراء.

تحصل السيارة على شاشة أجهزة قياس TFT LCD مقاس 12.3 بوصة توفر مستوى رؤية ممتاز وتعرض معلومات قيادة مفيدة للسائق أثناء الانطلاق، بتصميم رياضي أنيق مشابه للهواتف الذكية، بالإضافة إلى شاشة عرض مقاس 8 بوصة تعرض اتجاهات نظام الملاحة ومعلومات الطريق ومعلومات أنظمة المساعدة والسلامة على الطريق تعرض معلوماتها على الزجاج الأمامي.

مواصفات سوناتا هايبرد 2021

تستمد السيارة قوتها من محرك smart stream G2.0 GDi HEV يولد قوة 152 حصان وبالمساعدة الكهربائية تحصل السيارة على قوة إجمالية تصل إلى 195 حصان ويتصل نظام توليد القوة الهايبرد بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات بتقنية ASC لتُصبح سرعة النقلة أفضل بـ 30%، كما حصلت السيارة على كفاءة اسهلاك وقود محسنة وأداء أقوى.

في حين تتوفر سوناتا هايبرد 2021 بخمسة وضعيات قيادة وهي سمارت واقتصادي والراحة والرياضي ووضع خامس يتيح لك اختيار وضعية القيادة المحببة لديك، وعند الاستعانة بالوضع الرياضي يُصبح التسارع والتحكم في أفضل حالاته.

