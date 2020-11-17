كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فولفو تسقط 10 سيارات جديدة من ارتفاع 30 مترا لمساعدة المتخصصين في الإنقاذ (فيديو)) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة صناعة السيارات السويدية بمحاكاة سيناريوهات الاصطدام المحتملة لمساعدة المتخصصين في الإنقاذ، في ما يسمى بأقصى اختبار تصادم تم تنفيذه على الإطلاق بواسطة شركة سيارات فولفو، أسقطت العلامة السويدية عدة سيارات جديدة عدة مرات من رافعة، من ارتفاع 30 مترًا.

تم إجراء الاختبار للسماح لخدمات الإنقاذ بالاستعداد لأي سيناريو تحطم محتمل ومحاكاة القوى التي تندلع في أكثر حوادث التصادم خطورة، بما يتجاوز ما يمكن محاكاته باستخدام اختبار الاصطدام العادي.

غالبًا ما يستخدم المتخصصون السويديون في الإنقاذ السيارات المحطمة في مركز سلامة سيارات فولفو لصقل مهاراتهم المنقذة للحياة، وفي هذا الاختبار تم إسقاط عشر سيارات فولفو، من طرازات مختلفة، من الرافعة عدة مرات.

وأجرى مهندسو السلامة في شركة سيارات فولفو حسابات دقيقة حول مقدار الضغط والقوة التي يجب أن تتعرض لها كل سيارة قبل السقوط، من أجل الوصول إلى مستوى الضرر المطلوب.

تقول فولفو إن الاختبارات ساعدت في إحداث ضرر كافٍ لمحاكاة الضرر الموجود في أكثر سيناريوهات الاصطدام شدة ، مثل حوادث السيارة الواحدة بسرعة عالية جدًا ، أو الحوادث التي تصطدم فيها السيارة بشاحنة بسرعة عالية ، أو الحوادث التي تتعرض فيها السيارة لخطر شديد. ضرب من الجانب.

يقول Håkan Gustafson، وهو محقق في فريق أبحاث حوادث المرور في سيارات فولفو: "لقد عملنا بشكل وثيق مع خدمات الإنقاذ السويدية لسنوات عديدة". هذا لأن لدينا نفس الهدف: طرق أكثر أمانًا للجميع. نأمل ألا يحتاج أي شخص إلى تجربة أشد الحوادث خطورة ، ولكن لا يمكن تجنب جميع الحوادث. لذلك من الضروري أن تكون هناك طرق للمساعدة في إنقاذ الأرواح عند وقوع أكثر الحوادث خطورة ".

سيتم جمع جميع النتائج المستخلصة من حوادث التصادم وأعمال الإنقاذ الناتجة في تقرير بحثي شامل ، سيتم إتاحته مجانًا لعمال الإنقاذ في أماكن أخرى، مما يتيح لهم الاستفادة من النتائج وتطوير قدراتهم المنقذة للحياة.