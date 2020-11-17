ثروة ايلون ماسك تقفز بـ 56 مليار ريال خلال ساعات ليصبح ثالث أغنى رجل في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – قفزت الثروة الشخصية لايلون ماسك بـ 15 مليار دولار (56 مليار ريال) بعد دخول تيسلا رسمياً لمؤشر S&P 500، وهو المؤشر الذي يجمع أهم وأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة للتداول في البورصة.
بعد الإعلان عن دخول تيسلا في المؤشر الرئيسي، قفزت أسهم تيسلا بـ 14%، مع ارتفاع ثروة ماسك إلى 117.5 مليار دولار (440 مليار ريال)، ليتعدى بذلك ثروة مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك ليكون ثالث أغنى رجل في العالم.
ويشترط المؤشر على الشركات الراغبة في الاندراج تحته تسجيل أربع فصول ربحية متوالية مع امتلاك سيولة مرتفعة وأن تتعدى قيمتها السوقية 8.2 مليار دولار، وهي كلها شروط حققتها تيسلا بسهولة في 202.
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