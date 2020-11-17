إنفينيتي تتيح للجمهور فرصة متابعة إطلاق سيارتها الجديدة QX55 على الإنترنت

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- بمشاركة النجم العالمي “ألو بلاك” وإنتاج لايف نيشن إنترتينمنت
- تبدأ تجربة بث كشف الستار عن السيارة الفريدة من نوعها في الساعة 5:55 صباحًا بتوقيت غرينتش في 18 نوفمبر 2020
- نظرة خاطفة خاصة خلف الستار مع المديرين التنفيذيين والمصممين في إنفينيتي لمعرفة كيفية استحداث QX55 الجريئة
- إنفينيتي QX55 الجديدة بالكامل تعتلي المسرح مع النجم العالمي “ألو بلاك”
الخليج ٣٦٥ نت – تستعد شركة سيارات إنفينيتي للكشف عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليًا إنفينيتي QX55، يوم الأربعاء.
وإلى جانب “الفقرات الافتراضية” لرئيس مجلس إدارة إنفينيتي بايمان كارغ، ونائب الرئيس الأول للتصميم العالمي ألفونسو ألبيسا، والمدير العام لاستراتيجية المنتجات والتخطيط في إنفينيتي إيريك ريغو من اليابان، سيشارك النجم العالمي “ألو بلاك” مع إنفينيتي في إطلاق أحدث سيارة للعلامة التجارية. وذلك من خلال عرض فريد على مسرح بيلاسكو الشهير في لوس أنجلوس، من إنتاج شركة لايف نيشن إنترتينمنت، ويتميز الأداء بصوت بلاك الذي لا تخطئه الأذن ومقاطعه الموسيقية المتميزة بما في ذلك “The Man” و “My Way” .
شاهد الكشف العالمي عن إنفينيتي هنا أو بزيارة INFINITI.com/QX55 ابتداءً من الساعة 5:55 صباحًا بتوقيت غرينيتش في 18 نوفمبر.
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