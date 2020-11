جيب رانجلر روبيكون 392 الإنتاجية تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيب عن رانجلر روبيكون 392 موديل 2021 الإنتاجي بعد أشهر من الكشف عن النسخة الاختبارية في نفس يوم تدشين فورد برونكو.. وهي أول سيارة رانجلر بمحرك V8 منذ أربعين عاماً.

كما هو متوقع، الموديل الإنتاجي لا يختلف كثيراً عن النسخة الاختبارية بنفس محرك V8 Hemi سعة 6.4 لتر ولكن مع رفع قوته من 450 إلى 470 حصان، وعزم الدوران إلى 637 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كلم\س في 4.5 ثانية مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

وقد ازداد ارتفاع السيارة بـ 2 إنش مع تحسين نظام التعليق وإضافة جنوط 17 إنش وإطارات 33 إنش جديدة ومكابح عالية الأداء.

كما حصلت رانجلر V8 على لوحة عدادات جديدة، مع شعارات روبيكون 392 في الداخل والخارج لتمييز النسخة.

جيب لم تكشف سعر النسخة بعد ولكن نتوقع أنها ستكون أغلى سيارة في مجال رانجلر، وسنعلم المزيد مع اقتراب موعد طرحها في الربع الأول من 2021.

