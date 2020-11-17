السيارة العائلية.. مواصفات وأسعار فورد إكسبديشن 2021 في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتميز السيارة العائلية فورد إكسبديشن 2021 بتصميم رائع، ونشرح في هذا التقرير مواصفات فورد إكسبديشن 2021 وأسعارها في السعودية.

وتطل سيارة فورد إكسبديشن 2021 على الأسوق بمظهر جذاب وتصميم أنيق مختلف عن الجيل السابق منها، خاصة قوة الدفع الرباعية.





مواصفات سيارة فورد إكسبديشن 2021:

أضافت شركة فورد للسيارة بعض الإختلافات عن الأجيال السابقة منها حيث تم إضافة منفذين لشحن الهواتف والأجهزة اللوحية الخاص بالمقاعد الخلفية، مع وجود نظام ترفيهي SYNC 3 الذي يدعم الأندرويد أوتو وأبل كاربلاي مع وجود شاشة لمسية صغيرة بمقاس 8 بوصة ويوجد بها 4 منافذ USB كما تحتوي على نظام صوتي BANG OLUFSEN ويشمل 12 مكبر صوت.

وتم تزويد السيارة فئة XLT بمقاعد أمامية مزدوجة مزودة بمسند للرأس يمكن تغييره في اتجاهات مختلفة، مما يساعد على راحة الركاب في المقعد الأمامي.

وتعتبر سيارة فورد إكسبديشن SUV من السيارات العائلية التي تتسع لثمانية من الركاب وتناسب الرحلات الطويلة، وهذا لقوة الدفع الرباعي والسيارة مدعومة بمحرك V6 ثنائي التيربو سعة اللتر 3.5 بقوة 400 حصان.





سرعة إنطلاق فورد إكسبيديشن من الصفر إلى 60 ميلا في حوالي 5.9 ثانية، وتحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك سريع الإنتقال من 10 سرعات بالاقتران من الدفع الخلفي أو الرباعي.

فورد إكسبيديشن 2021 تم حصولها على حزمة STX مما يضيف إليها المظهر الرياضي وتصميم عجلات جديد مختلف عن التصميمات السابقة، وتحتوي على 6 سلندر بمحرك سعته 3.5 لتر.

مزودة سيارة فورد إكسبيديشن بشبكة أمامية مستطيلة الشكل ولامعة من الكروم بـ 5 قضبان وإطارات بقياس 32 بوصة، ومصابيح ليد أمامية صغيرة بإطارات مقاس 20 بوصة بتصميم رياضي جذاب، وتم تصنيع المقاعد من الجلد الفاخر المميز، كما أن عجلة القيادة حديثة الشكل ومختلفة عن الأجيال السابقة من السيارة، وتتميز السيارة بباب خلفي به بعض التعرجات المميزة، ويوجد أسفل المصد من الجهة الخلفية بعض قطع من الكروم، كما تتضمن السيارة ناقل حركة بشكل دائري.





سعر سيارة ford expedition 2021 في السعودية:

تتوفر سيارة فورد إكسبيديشن في المملكة العربية السعودية بالأسعار الأتية وفق ما ذكره موقع "Arabian drive"

XLT دفع رباعي بانوراما: 203.000 ريال

XLT دفع رباعي بانوراما شاص طويل: 214.000 ريال

XLT دفع رباعي: 190.000 ريال

XLT دفع خلفي: 179.000 ريال

XLT دفع خلفي بانوراما: 191.000 ريال

XLT دفع خلفي بانوراما شاص طويل: 203.000 ريال

فورد إكسبيديشن بلاتينيوم : 308.000 ريال

فورد إكسبيديشن ليميتد : 279.000 ريال