أسعار الدولار والذهب في العراق اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، فيما ارتفعت أسعار الذهب بالتزامن مع صعودها عالميا.

وانخفض سعر صرف الدولار في العراق حسب بورصة الكفاح (البورصة المحلية في العراق) اليوم الثلاثاء، إلى 1.25 ألف دينار، مقابل 1.259 ألف دينار، أمس الإثنين.

واستقر سعر صرف العملة العراقية أمام معظم العملات العربية والأجنبية اليوم في السوق الموازية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

160 مليار دولار ديون

وكشفت اللجنة المالية بالبرلمان، عن حجم ديون العراق الخارجية، مشيرة إلى أن الأرقام المسجلة تقترب من الـ 160 مليار دولار .

فيما حذرت اللجنة البرلمانية، من كارثة "الإفلاس"، في حال استمرار العمل في الاقتراض لسد العجز التشغيلي في الموازنة العامة.

بينما صرح على عبد الأمير علاوي وزير المالية العراقي، الأحد أن حجم مديونية العراق الخارجية تتراوح بين 60 و70 مليار دولار، نصفها موروثة والأخرى أضيفت بعد عام 2003 لأغراض مختلفة من بينها تمويل المشاريع.

ويعيش العراق أزمة اقتصادية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط والفساد وسياسة الاعتماد الريعي وهو ما انعكس مؤخراً على تعثر الحكومة في تأمين رواتب موظفي مؤسسات الدولة واللجوء إلى الاقتراض لسد العجز الحاصل في الإيرادات المالية العامة .

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مع صعود المعدن الأصفر عالميا.

وحسب مواقع محلية، زاد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 72.234 ألف دينار ( 60.7 دولار)، مقابل نحو 72.211 ألف دينار (60.6) دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في العراق، إلى نحو 63.206 ألف دينار (53.11) دولار .

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 54.176 ألف دينار(45.53 دولار)، فيما بلغ سعر جنيه الذهب، نحو 505.651 ألف دينار (424.92 دولار).



ارتفاع المعدن الأصفر عالميا

ولامس الذهب أعلى مستوياته في أسبوع، أمس الإثنين في ظل تراجع الدولار.

بينما غذى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواعث القلق حيال تداعيات الجائحة على التعافي الاقتصادي، مما دعم الآمال في مزيد من التحفيز النقدي.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، "مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة".

وأضاف: "يتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح."

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1892.20 دولار.



وبلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.