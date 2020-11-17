الإمارات وعمان.. أرقام تعكس قوة العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعكس أرقام التبادل التجاري بين الإمارات وسلطنة عمان مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

وأكدت وزارة المالية حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع سلطنة عُمان الشقيقة في جميع المجالات والذي يظهر من خلال الأرقام والبيانات الإحصائية لعام 2019 إذ أكدت وزارة المالية بالإمارات دعمها الدائم لتعزيز العلاقة مع سلطنة عمان، وهنأت الوزارة السلطنة وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ50.

وأفادت وزارة المالية وكالة أنباء الإمارات "وام" - بمناسبة اليوم الوطني العُماني الـ 50 - بأن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسلطنة عُمان خلال عام 2019 سجل 48 مليار درهم ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويعود بالفائدة على شعبي البلدين الشقيقين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت أن صفقات العقارات في الدولة واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين العمانيين الراغبين بدخول السوق العقاري الإماراتي حيث بلغت قيمة العقارات المملوكة من العمانيين في الإمارات 14 مليار درهم لعام 2019.

صفقات عقارية

وتوزعت الصفقات العقارية للعمانيين في مجالات عدة بحسب نوع الاستخدام ليتركز ما نسبته 68% من القيمة الإجمالية للصفقات العقارية للعمانيين في القطاع التجاري في عام 2019، تليها الصفقات العقارية السكنية وذلك بنسبة 25%.

وأشارت إلى أن أعداد العمانيين المتملكين للعقارات بلغت 3993 خلال عام 2019 حيث تملك أغلب العمانيين عقارات سكنية بواقع 1796 متملكا وبنسبة 45 % من إجمالي عدد العمانيين المتملكين ومن ثم 1607 متملكين لعقار تجاري أي بنسبة 40 % من إجمالي عدد العمانيين المتملكين للعقارات في الدولة.

وذكرت وزارة المالية أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال مرافق بنية تحتية ممتازة مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على الكثير من الدول وقد انعكست هذه البيئة الاستثمارية المثالية على أعداد التراخيص الممنوحة للمواطنين العمانيين ففي عام 2017 تم إصدار 4066 رخصة وازدادت لتصبح 5360 في عام 2018.

أما في عام 2019 فقد تم إصدار5899 رخصة عمانية وذلك بنسبة زيادة بلغت 10 في المائة عن العام الذي يسبقه، وبالنسبة لتوزيع الرخص حسب النشاط الاقتصادي فقد تصدرت الرخص التجارية القائمة بنسبة 79% من إجمالي الرخص الممنوحة للمواطنين العمانيين والموزعة بحسب النشاط الاقتصادي.

رأس المال العماني

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الطلاب العمانيين المسجلين في مدارس التعليم العام والمهني في الإمارات لعام 2019 بلغ 10 آلاف و403 طلاب ما يعكس جودة مخرجات التعليم في دولة الإمارات وقوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

كما بلغت قيمة رأس المال العماني في شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 1,8 مليار درهم إماراتي، أما عدد المستثمرين العمانيين في هذه الشركات فقد وصل إلى 23,000 مستثمر عماني.

وتجسد الروابط الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان نموذجا استثنائيا على مستوى العلاقات بين الأشقاء لما يربط قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما من أواصر الأخوة والتلاحم وتجمعهما ثوابت التاريخ والقيم الأصيلة المشتركة.

وتتجلى قوة الشراكة الاستراتيجية بين في اتساق الرؤى بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التنموية لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري مدفوعة بالتوجيهات السديدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة.