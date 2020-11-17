بورش ماكان EV الكهربائية تظهر بتصميم تخيلي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – قامت بورش بالكشف عن ما لا يقل عن 13 دراسة تصميمية كان بعضها نماذج طينية والبعض الآخر نماذج أولية يُمكن قيادتها، في حين كانت واحدة من هذه السيارات ما يُعتقد أنها السيارة الاختبارية التي تستند إليها أول سيارة SUV اختبارية من صانعة السيارات الرياضية وهي ماكان EV الكهربائية بالكامل.

واستناداً إلى هذه الصور، قام المصممون في Kolesa بتخيل ما قد تبدو عليه بورش ماكان EV، ليخرج لنا تصميم تخيلي أنيق، والجدير بالذكر أن النموذج الطيني قد لا يكون مشابهاً بشكل كامل للتصميم النهائي، إلا أنه يتناسب مع لغة تصميم بورش الحالية.

وفي الخلف، تصور المصمم أن تحصل ماكان EV الكهربائية على شريط إضاءة ليد كامل العرض والذي رأيناه في العديد من السيارات الإنتاجية الحديثة من بورش والعديد من دراسات التصميم التي ذكرناها آنفاً.

يجدر بالذكر أننا رأينا لقطات تجسسية لماكان EV مؤخراً، لكنها لم تكشف عن الكثير، حيث أظهرت الصور ما بدا وكأنه سيارة اختبارات مبكرة مموهة بشدة أثناء خضوعها لاختبارات الكبح، ونتوقع أن تحصل الـ SUV الكهربائية على الكثير من سمات التصميم من تايكان، وهو ما يُمكننا ملاحظته في المصابيح الأمامية للنموذج الطيني.

سيتم بيع ماكان EV أو أيا كان اسمها كموديل 2022 جنباً إلى جنب مع الطراز التقليدي، قبل أن تتوقف بورش في النهاية عن إنتاج نسخة البنزين، في حين ستحصل ماكان الكهربائية على منصة Premium Platform Electric والتي تم تطويرها بالتعاون بين بورش وأودي.

في الختام، أبرز ما يميز المنصة الجديدة هو احتوائها على نظام تعليق هوائي، ونظام متقدم بجهد 800 فولت قادر على شحن البطارية بسرعة كبيرة، وكذلك حزم بطاريات مختلفة تزيد سعتها عن 483 كم لكل شحنة، ونتوقع أن يُكشف عن ماكان EV في وقت ما من العام المقبل، ونأمل أن نرى المزيد من الصور التجسسية لها في المستقبل.