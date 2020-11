مرسيدس CLS فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لنموذج أولي لـ مرسيدس CLS وتبدو السيارة في الصور منخفضة بشكل مثير للريبة عن الأرض حيث تبدو مماثلة لسيارة CLS 450 أو CLS 400d، حيث تظهر السيارة أثناء استعدادها للحصول على تحديثات منتصف العمر، إلا أنها حصلت على مصد أمامي مموه فقط.

وفي أن هذه الصور لا تُظهر التصميم الداخلي، إلا أن أصحاب قوة الملاحظة سيلاحظون وجود سلك أخصر في قاعدة العمود A، وهو ما يُشير إلى أن هناك شيء ما قيد الاختبار، في حين أن بقية المقصورة تظهر في صور تجسسية أخرى دون تغيير، حتى أن مرسيدس لم تكلف نفسها عناء إخفاءها على الإطلاق.

فقط الوقت هو من سيحدد ما إذا كانت هذه السيارة هي CLS فيس ليفت أم أن مرسيدس تعمل على تطوير شيء آخر، والجدير بالذكر أنه تم تقديم السيدان الأنيقة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين يُتوقع ألا تحصل على نسخة CLS 63 لأنها ستتعارض مع AMG GT كوبيه بأربعة أبواب، كما لن تحصل على نسخة شوتينج بريك بسبب ضعف المبيعات.

في الختام، سيكون من المثير للاهتمام أيضاً ما إذا كانت مرسيدس ستعيد بناء CLC كسيارة كوبيه بأربعة أبواب لتُصبح بين CLA وCLS، وقد كانت هناك بعض التقارير منذ فترة عن عودتها المحتملة، لكن بأربعة أبواب لمنافسة بي ام دبليو الفئة الرابعة جران كوبيه، وأودي TT سبورتباك.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin