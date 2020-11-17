أوبراين: إدارة ترامب احتوت تهديدات النظام الإيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب استطاعت احتواء تهديدات النظام الإيراني.

وأشار أوبراين خلال كلمته أمام منتدى الأمن العالمي، إلى أن الرئيس الأمريكي عمل على حماية الشعب الأمريكي خلال السنوات الأربع الماضية.



وأكد أن إدارة ترامب تستخدم كافة الأدوات لإعادة الرهائن الأمريكيين، لافتا إلى بذل مزيد من الجهود لإعادة المواطن الأمريكي أوستن تايس المحتجز في سوريا.

من ناحية أخرى، أكد أوبراين أن تنظيم القاعدة أصبح أكثر ضعفًا في عهد ترامب، نتيجة الضربات المتتالية التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية، لفت مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أنه تم احتواء تهديدات النظام الإيراني.

ونوه إلى أن حزب الله، قام بتجميع أسلحة وصواريخ تهدد إسرائيل، ونفذ هجمات في أوروبا وآسيا، لكنه الآن يفتقر إلى مئات الملايين من الدولارات التي كان يتلقاها من إيران.

وفي وقت سابق، كشفت مسؤول أمريكي، عن تراجع الرئيس دونالد ترامب عن اتخاذ خطوات للتصعيد العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وقال المسؤول، إن الرئيس الأمريكي طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة، بحسب رويترز.

وشدد على أن ترامب طرح هذه الخطوة للتقييم، خلال اجتماع الخميس الماضي، ضم كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر، والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على 4 أفراد و6 كيانات على صلة بإيران.