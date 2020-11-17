تعرف على مواصفات أودي SQ2 "فيس ليفت" 2021

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة صناعة السيارات الألمانية أودي، موديل 2021، من سيارتها SQ2 فيس ليفت، التي جاءت بتعديلات محدودة في الهيكل الخارجي، بدايةً من الشبك الأمامي، ومروراً بالمصابيح الأمامية "LED" الجديدة، ووصولاً للمصابيح الخلفية LED.

وكشفت أودي عن أسعار السيارة في

الأسواق الأوروبية، والتي تبدأ من 45700 يورو.

وزودت السيارة بنفس المحرك السابق، حيث تأتي بمحرك سعة 2.0 لتر، بقوة 300 حصان، وعزم 400 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من

7 حركات، بالإضافة إلى نظام "كواترو" للدفع الرباعي.

وتنطلق السيارة SQ2، من صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.9 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى لـ تبلغ 250 كيلومتر/ساعة.

وتأتي SQ2، بباقة من الكماليات أبرزها تكييف هواء أوتوماتيكي، ومقود رياضي متعدد الوظائف، بالإضافة إلى نظام ملاحة MMI بلس، وخدمة واي فاي، فضلاً عن مقصورة أودي الافتراضية.