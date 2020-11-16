موجز الخليج 365 للسيارات.. عنكبوت فيراري وقرار مهم في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري عن توسعة باقة سيارتها SF90 من خلال إطلاق الموديل Spider. تنتمي سيارة MINI Countryman 2021 إلى فئة السيارات الـSUV المدمجة الفخمة، التي تجمع ما بين مستويات الراحة الاستثنائية والطابع العملي المميز. للعناية بنظافة سيارتك يجب تنظيف جلد السيارة بشكل جيد وإزالة الأتربة والبقع، اتبع الطرق التالية لتنظيف جلد السيارة بالطريقة الصحيحة. تسارع العديد من الدول لتحديث وتطوير السيارات الكهربائية التي تزداد شعبيتها مع مرور الوقت، بجانب التطوير والابتكار.

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