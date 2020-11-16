كتب: باسل الحلواني تعتزم شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات، طرح الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة 500 الصغيرة، والذي يعتمد على نظام الدفع الكهربائي. وتعتمد فيات 500 الكهربائية الجديدة على محرك كهربائي، بقوة 87 كيلووات/118 حصان، وعزم الدوران الأقصى 220 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 150 كيلومتر/ساعة. نحو 150 كيلومتر/ساعة. وزودت السيارة بطارية سعة 42 كيلووات/ ساعة، تُمكن السيارة من السير لمسافة 314 كيلومتر في الشحنة الواحدة. وتعتمد النسخة الأساسية من السيارة على محرك آخر، بقوة 70 كيلووات/95 حصان، يصل بالسيارة إلى سرعة Advertisements قصوى قدرها 135 كيلومتر/ساعة. قصوى قدرها 135 كيلومتر/ساعة. وزودت هذه النسخة ببطارية سعة 23.8 كيلووات/ ساعة، تُمكن السيارة من السير لمسافة 180 كيلومتر في الشحنة الواحدة. ووفقاً للمعلن فإن فيات 500 الكهربائية الجديدة، يبلغ طولها 3.63م، وعرض 1.68م. ودعمت فيات سيارتها بنظام ملتيميديا متطور، حيث يتم طرحها بشاشة تعمل باللمس بالكونسول الأوسط، يمكنها الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية دمج الهواتف الذكية لاسلكيا.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسخة كهربائية جديدة من فيات 500 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.