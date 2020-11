اودي SQ2 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت اودي الستار عن SQ2 موديل 2021 فيس ليفت بتحديثات خارجية خفيفة للشبك الأمامي، مع توفبر مصابيح أمامية LED ماتريكس جديدة اختيارية ومصابيح LED خلفية.

وتستمر SQ2 بنفس محرك 2.0 لتر الحالي بقوة 300 حصان وعزم 400 نيوتن متر ونظام “كواترو” للدفع الرباعي وناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات، وتتسارع السيارة إلى 100 كلم\س في 4.9 ثانية بسرعة قصوى 250 كلم\س.

وتشمل المزايا القياسية للسيارة مكيف هواء أوتوماتيكي ومقود رياضي جديد متعدد الوظائف ونظام ملاحة MMI بلس ومقصورة اودي الافتراضية وخدمة واي فاي.

Advertisements

وقد فتحت اودي باب الطلب على SQ2 2021 الجديدة في أوروبا بسعر يبدأ من 45,700 يورو (202,500 ريال).

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin