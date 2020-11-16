الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن ضرورة فحص السيارة فنيًا بعد مرور ثلاث سنوات من تسجيلها. وتساءل المتابع، قائـلاً: “لدي سيارة موديل 2018م، فهل يتطلب فحصها عند انتهاء الاستمارة؟”، وأجاب المرور موضحاً أنه يلزم فحص السيارة فنيًا بعد مرور ثلاث سنوات من تسجيلها، وقال: “يلزم الفحص الفني بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بالنظام”.

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كانت هذه تفاصيل خبر ما الفترة الزمنية لفحص السيارة فنيًا؟ المرور يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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