“بالفيديو” تدشين 8 مشروعات جديدة للطرق بمحافظات منطقة مكة المكرمة

الخليج ٣٦٥ نت – كشف المهندس “خالد العتيبي” مدير فرع وزارة النقل بمكة المكرمة اليوم الاثنين، عن خطة الانتهاء من تنفيذ الـ8 مشروعات الجديدة للطرق بمحافظات المنطقة، وذلك في حديثه مع قناة “السعودية”.

وأوضح العتيبي أنه تم الانتهاء من 3 مراحل للمشروعات المخطط لإنهائها بشكل كامل 2021، والتي من بينها تحويل الطريق الساحلي إلى طريق سريع بجانب عدد من التقاطعات العليا واستكمال أعمال ازدواج طريق “بيشة – رنية – الخرمة” وصولًا إلى طريق “الرياض – الطائف” السريع بالاتجاهين.

وتشمل المشروعات أيضاً تنفيذ مشروع طريق “أتانا – الفحو” وتقاطع خليص مع طريق “مكة – المدينة” ليكون إجمالي أطوال المشروعات أكثر من 110 كيلومترات، وأكد العتيبي أنه العمل جارٍ على المراحل السبع المتبقية من المشروعات والتي بلغ حجم الإنجاز بمراحلها العشر أكثر من 50% من المشروعات.