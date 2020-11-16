الخليج ٣٦٥ نت – اعتزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية تخصيص 5% مـن إجمالي المواقف المتاحة، وذلك بحسب الأنظمة والاشتراطات البلدية للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير قوابس شحن لها. وتضمنت لائحة الاشتراطات الفنية لشحن المركبات الكهربائية، الالتزام بمراعاة مواقع معدات شحن السيارات لأماكن توقف عجلات السيارة والارتدادات والأرصفة المحيطة لتجنب الاصطدام بمعدات الشحن، والالتزام بعدم تركيب معدات الشحن بجوار برك ونوافير المياه أو أماكن وجود شبكات الري بالرش. وشملت اللائحة أيضاً: تركيب معدات الشحن في أماكن تتوفر فيها الإنارة ولا تعيق الحركة المرورية.

وضع علامة مميزة للدلالة على تخصيص المواقف للسيارة الكهربائية،.

وضع مظلات في الأماكن المكشوفة لأجهـزة شحن المركبات الكهربائية.

أن تكون أبعاد وارتفاع الشاحن لا تعيق الحركة المرورية أو تعيق حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل تخصيص نسبة من المواقف للسيارات الكهربائية بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.