فورد F-150 2021 تحصل على مقاعد مائلة جديدة للاسترخاء

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن مقاعد مائلة جديدة لموديل F-150 2021 للاسترخاء في البيك أب، وستتوفر المقاعد في فئات بلاتينوم وLimited و King Ranch حصرياً.

ويمكن إمالة المقاعد بزاوية 180 درجة تقريباً مع دعمها لأسفل الظهر والعنق.

وصرحت مديرة قسم منتجات الشاحنات لفورد، جاكي ديماركو، أن المقاعد مفيدة بشكل خاص للعاملين في مجالات التعدين والإنشاء وما إلى ذلك، مع حاجتهم للاسترخاء والقيلولة في شاحناتهم بين فترات العمل، ضمن تطبيقات أخرى متعددة للمقاعد الجديدة.

وصرحت فورد أنها درست لأشهر سلوكيات استرخاء ملاك الشاحنات في المقصورة لتطوير أفضل تصميم ممكن للراحة ودعم الظهر.. “آليات المقاعد الجديدة بسيطة وعملية، ونعتقد أنها ستكون محبوبة بين عملائنا”.