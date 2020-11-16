طرق تنظيف جلد السيارة بطريقة صحيحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للعناية بنظافة سيارتك يجب تنظيف جلد السيارة بشكل جيد وإزالة الأتربة والبقع، اتبع الطرق التالية لتنظيف جلد السيارة بالطريقة الصحيحة.

تحتاج السيارة إلى عناية دائمة منعا لتراكم الأتربة وللحفاظ على نظافتها، ويمكنك اللجوء إلى تنظيف سيارتك مرة واحدة عى الأقل كل أسبوعين، وقد يبحث البعض عن طرق لتنظيف جلد مقاعد السيارة الجلدية، ولهذا جئنا إليكم بأفضل الطرق لتنظيف جلد السيارة بالطريقة الصحيحة:



طرق تنظيف جلد السيارة:

استخدام المكنسة الكهربائية:





يساعد الهواء المضغوط الخارج من المكنسة الكهربائية إلى التخلص من الأتربة العالقة بالمقاعد الجلدية بالسيارة، حيث أنه يمكنك من شفط الأتربة التي توجد بين الشقوق والتي يصعب الوصول إليها بطرق التنظيف الأخرى.

الفرشاة الناعمة:





يمكنك اللجوء إلى استخدام الفرشاة الناعمة للتخلص من الأتربة الصعب الوصول إليها، وهذا من خلال وضع سائل التنظيف على المقاعد واستخدام الفرشاة عليها برفق، مع الحرص على عدم وجود ثقوب بالجلد قبل القيام بالتنظيف ويتم التجفيف بعد ذلك باستخدام قطعة نظيفة من القماش.

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استخدام منظف ومرطب جلد المقاعد:





يمكنك البحث عن الأنواع الجيدة من منظفات الجلود المخصصة للسيارات والتي تساعد على تنظيفها بشكل جيد والتخلص من البقع والأتربة التي توجد عليها، كما أنها ترطب جلد المقاعد وتحميه من التشققات والثقوب التي من الممكن أن يتعرض إليها.

التخلص من البقع:





يمكنك التخلص من البقع التي تقع على جلد السيارة من خلال خلط كوبين من الماء مع كوب من الخل وملعقة كبيرة من سائل صابون الأطباق ووضعهم في زجاجة رذاذ، ورش الخليط على المقاعد الجلدية بالسيارة وتركها لمدة ربع ساعة وبعدها يتم مسح الجلد باستخدام قطعة من القماش المبلل وتجفيفها.

كما يمكنك استخدام صودا الخبز للتخلص من البقع على جلد السيارة وهذا من خلال وضع كمية من صودا الخبز على مكان البقع وتركها لمدة ساعتين ويتم مسحها جيدا باستخدام قطعة مبللة من القماش.

يساعدك أيضا معجون الأسنان الأبيض على تنظيف جلد السيارة بعناية وإزالة البقع الموجودة في الأماكن الصعب الوصول إليها، وهذا عن طريق وضع معجون الأسنان على فرشاة صغيرة والعمل على فرك الجلد الموجود في الأماكن الضيقة، ومن ثم مسحها بقطعة نظيفة من القماش.