نيسان قد تبيع حصتها في ميتسوبيشي

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن نيسان تبحث عن مشترٍ لحصتها في أسهم ميتسوبيشي موتورز المقدرة بـ 34%، أو على الأقل جزء كبير منها وفق تقارير جديدة نقلت عن مصادر داخل نيسان.
وقد استجابت الأسواق بشكل إيجابي للخبر، مع ارتفاع أسهم نيسان بـ 5% وأسهم ميتسوبيشي بحوالي 3%.
للوقت الحالي رفضت نيسان وميتسوبيشي تأكيد الخبر أو نفيه بشكل قطعي.
ولن تكون الخطوة مفاجئة، مع اهتمام الإدارة الجديدة لنيسان بتقليص عمليات الشركة وعكس الموجة التوسعية التي استهلها كاروس غصن في الأعوام الأخيرة من إدارته للتحالف.
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