’كاديلاك إسكاليد‘ الأيقونية للعام 2021 تصل إلى الشرق الأوسط

’إسكاليد‘ الجديدة كلّياً ترسي معايير جديدة ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات الفخمة عبر العديد من التقنيات والخصائص الأولى من نوعها

أول شاشة مائلة OLED 4K في قطاع السيارات يبلغ قياسها إجمالياً 38 إنشاً

أول نظام صوتي نوع AKG في قطاع السيارات مع 36 مكبّراً يولّد تجربة صوت محيطية بنطاق 360 درجة ضمن كامل المقصورة

الخليج ٣٦٥ نت – أزيح الستار في منطقة الشرق الأوسط عن ’كاديلاك إسكاليد‘ للعام 2021 التي ترسي المعايير الجديدة ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفخمة، وذلك بعد خضوعها لعملية إعادة تصميم شاملة وتضمنها تقنيات ريادية حديثة من شأنها أن تُضفي بُعداً جديداً إلى هذه المركبة الـSUV الأيقونية الفاخرة، مما يمنح تجربة قيادة راقية ليس لها مثيل.

وتقدّم هذه المركبة الـSUV الفاخرة كبيرة الحجم التي يرتقبها العملاء بشوق كبير العديد من التقنيات والخصائص الأولى من نوعها في قطاع السيارات التي تعزّز ريادة ’كاديلاك‘ ضمن هذه الفئة، وترتقي مركبة ’إسكاليد‘ إلى مستويات أعلى من الصدارة بفئتها. وتتضمّن ’إسكاليد‘ باقة حصرية من المزايا التقنية المتقدّمة التي تظهر للمرّة الأولى في السوق بما فيها شاشة OLED 4K مائلة وأول نظام صوتي AKG مخصَّص للسيارات في هذا القطاع. لكن هذه مجرّد البداية للتجربة المتميّزة التي توفرها ’إسكاليد‘، إذ جرى أيضاً العمل على إعادة تحديث طراز العام 2021 الجديد كلّياً من نقطة الصفر ليوفر ديناميكيات قيادة محسَّنة والمزيد من الفخامة وسعة أفضل للركّاب والأمتعة أكثر من أي وقت مضى.

حول هذا الموضوع، قال عمر الخشن، مدير المبيعات في ’كاديلاك الشرق الأوسط‘: “يسعدنا إطلاق ’كاديلاك إسكاليد‘ الأيقونية للعام 2021 في أسواقنا وتوفيرها لعملائنا المتميّزين. وتشكّل ’إسكاليد‘ للعام 2021 التي أصبحت الآن في جيلها الخامس تتويجاً لما يزيد عن عقدين من الابتكار والريادة ضمن هذه الفئة. وعبر تصميم جديد أخّاذ وخصائص راقية وتقنيات هادفة رائدة بقطاع السيارات، ستكون كل رحلة في ’إسكاليد‘ الجديدة مناسَبة خاصّة بالفعل. كما يوفر هذا الطراز باقة من خيارات التخصيص المتنوّعة، مما يمنح العملاء في الشرق الأوسط فرصة جعل مركبة ’إسكاليد‘ فريدة حقاً كما هم بالذات. وتتميّز ’إسكاليد‘ الجديدة كلّياً بكونها ترسي فعلياً المعايير ضمن فئة مركبات الـSUV الفاخرة.”

التألُّق عبر الحضور الديناميكي

تحافظ ’إسكاليد‘ على عنصر الإنارة العمودية الحصرية من ’كاديلاك‘، لكن الترجمة الجديدة تُضفي ضوءً أمامياً أفقياً ناعماً لتعزيز الوقفة العريضة الواثقة للمركبة. أما الميّزة الحصرية للأضواء الخلفية العمودية الطويلة فتبقى ظاهرة لكن تُضفي طبقات ولمسات عميقة ثلاثية الأبعاد مع تصميم دقيق التفاصيل. وتأتي العجلات الكبيرة حجم 22 إنشاً كتجهيز قياسي لتعزِّز المظهر الجريء لمركبة ’إسكاليد‘.

وتمتدّ اللمسات التفصيلية الإضافية لتشمل عناصر التجهيزات الفريدة وبنية الشبك الأمامي. وستوفر ’إسكاليد‘ للمرّة الأولى الفئة الرياضية من ’كاديلاك‘ والمتميّزة بشبك أسود متداخل وتجهيزات سوداء في أرجاء الهيكل الخارجي. أما فئات الفخامة والفخامة المميّزة ، فتستعرض لمسة Galvano الفاتحة، بينما تتربّع طرازات بلاتينوم على رأس المجموعة مع تفاصيل فريدة في الداخل والخارج.

تصميم أخّاذ للمقصورة يحكي قصّة مختلفة

تأثّر التصميم الداخلي الجديد لمركبة ’إسكاليد‘ بطراز ’إسكالا‘ النموذجي من ’كاديلاك‘، وهو يُرسي معايير جديدة عبر أول خامة Gideon Whisper Beige على الإطلاق. وترتكز هذه المقصورة الاختيارية المتمحورة حول الأداء القوي والأناقة العالية على نسيج تمت حياكته بشكل خاص بحيث يُضفي بُعداً جديداً من الأناقة مع بيئة حصرية إلى مقصورة ’إسكاليد‘.

وتشكّل شاشة OLED المائلة الأولى من نوعها على الإطلاق ضمن قطاع السيارات النقطة المحورية في المقصورة الداخلية، وقد مكّنت المصمّمين من تعزيز تكامل وتخصيص مجمل البيئة الداخلية، عوضاً عن الاكتفاء بإدخال شاشة مستطيلة قياسية ضمن لوحة عدّادات تقليدية. والنتيجة هي مظهر مقصورة متكاملة حديثة بالكامل تُناغِم بسلاسة بين التقنيات المتطوّرة والتفاصيل المشغولة يدوياً بحِرَفية عالية.

ومن شأن المزج بين أدوات التحكّم الإلكترونية والمفاتيح اليدوية أن يتيح التشغيل البديهي لوظائف المركبة. وتتضمّن الواجهة أزرار تحكّم باللمس للشاشة الوسطية، بينما تحوي المقصورة أيضاً مفتاح تحكّم دوّار كامل الوظائف، مع وجود أدوات للتحكّم ضمن عجلة القيادة. وتشمل اللمسات الإضافية شبكات لمكبّرات الصوت من الفولاذ غير القابل للصدأ، وإضافات أنبوبية دقيقة التفصيل على ألواح الأبواب، وإنارة مزاجية مع باقة واسعة من خيارات الألوان. وتتميّز المقصورة الداخلية أكثر عبر ما لا يقل عن ثمانية خيارات من الألوان والتجهيزات، شاملة تصاميم فريدة للمقاعد مع تخريم وتطريز بأنماط خاصّة.

إلى جانب هذا، تُعتبَر ’إسكاليد‘ للعام 2021 أكبر ’إسكاليد‘ على الإطلاق، وهي بالتالي توفر المزيد من المساحة للركّاب وأمتعتهم. وقد ساهمت الهندسة الجديدة وتقنيات الشاسيه الحديثة بتوسعة المساحة الداخلية بشكل بارز، مما أوجَد حيّزاً أكبر بنسبة 40 بالمئة للأرجل عند صف المقاعد الثالث (34.9 إنشاً / 886 ملم) مع زيادة نسبتها 68 بالمئة بالمساحة التحميلية القصوى للأمتعة خلف صف المقاعد الثالث (25.5 قدم مكعب / 722 ليتر) في الطراز ذي الطول القياسي. من جهة أخرى، تُعدّ ’إسكاليد ESV‘ الآن الأفضل بفئتها من ناحية المساحة المتوفرة للأمتعة خلف صفوف المقاعد الأولى، الثانية والثالثة.

خصائص رائدة هي الأولى من نوعها في قطاع السيارات تعزِّز التطوّر التقني

تأتي ’إسكاليد‘ للعام 2021 غنية بالخصائص التي تظهر للمرّة الأولى في قطاع السيارات لتمنح تجربة قيادة لا تُنسى. وتساهم الخصائص القياسية والاختيارية بتحسين رؤية السائق، بينما يتميّز تصميمها الحصري بالتطوّر وتعزيزه للمزايا أكثر.

وتوفر شاشة OLED المائلة الأولى من نوعها في قطاع السيارات والبالغ قياسها إجمالياً 38 إنشاً ضعف كثافة البيكسل المتواجدة في تلفاز 4K. وبالتالي، تقدّم هذه التقنية صوراً واضحة جداً مع دقّة سواد عالية وأوسع نطاق لوني بالمقارنة مع أي شاشة للسيارات يجري إنتاجها اليوم. ويشتمل النظام على ثلاث شاشات، الأولى لوحة تحكّم باللمس قياسها 7.2 إنشاً لمركز معلومات السائق على الجهة اليسرى، والثانية شاشة بقياس 14.2 إنشاً لمجموعة العدّادات خلف عجلة القيادة، والثالثة شاشة بقياس 16.9 إنشاً لنظام المعلومات والترفيه إلى الجهة اليمنى من السائق. وتتميّز شاشة OLED 4k بكونها رقيقة للغاية كالورقة، ويساهم تصميمها المنحني والمائل بتعزيز رؤية المعلومات المعروضة للحد الأقصى.

وتتوفر اختيارياً خاصّية الملاحة بالواقع المعزَّز (AR) الجديدة كلّياً، وهي تستخدم مشاهد الرؤية المباشرة للطريق وتتضمّن مؤشّرات توجيهية وغيرها من المزايا لتعزيز توجيهات القيادة، كما تقترن مع ميّزة الرؤية المحيطية (Surround Vision) التي تُعتبَر ميّزة قياسية تستخدم أربع كاميرات خارجية لتوفير رؤية عُلوية شاملة للمنطقة حول المركبة بدقّة 2 ميغابيكسل، مما يجعل عملية الركن سهلة للغاية.

علاوة على هذا، تتوفر اختيارياً حزمة قطر متكاملة (Trailering Integration Package) تقدّم حتى تسعة مشاهد للرؤية عبر الكاميرا (بما في ذلك الخطوط التوجيهية للكاميرا الخلفية) لأجل دعم عملية الوصل السهل للمقطورة. كما تتضمّن الباقة أداة تحكّم مدمَجة بمكبح المقطورة، وتطبيقاً خاصاً للقطر يوفر وضعيات خاصّة للقطر، وميّزة مراقبة ضغط وحرارة الإطارات، وكذلك ميّزة التنبيه الموسّعة للمنطقة الجانبية العمياء.

أما النظام الترفيهي الجديد للمقاعد الخلفية، فيشتمل على شاشات عرض مزدوجة قياس 12.6 إنشاً مع ميّزة الملاحة وقدرات البث عبر الإنترنت، مما يتيح الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية وسماع الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو المفضَّلة باستخدام منافذ HDMI وUSB. كما تستطيع الشاشات أن تعكس واجهات الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد. إضافة إلى هذا، فإن اقتراحات الوُجهات من الركّاب الخلفيين يمكن إرسالها إلى شاشة الملاحة الأمامية ليتم قبولها أو رفضها من السائق.

وبالنسبة لمحبّي الموسيقى، توفر لهم ’إسكاليد‘ للعام 2021 أول تقنية صوتية نوع AKG ضمن قطاع السيارات، على رأسها نظام صوت استوديو مع 36 مكبّراً للصوت، إضافة لميّزة تعزيز المحادثة التي تستخدم ميكروفونات ومكبّرات AKG للتواصل بين الركّاب الأماميين والخلفيين. ويقترن هذا مع ميّزة التعليمات الملاحية الصوتية البديهية التي تشير للمسافات وتعليمات الاتجاه.

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تشتهر AKG حول العالم بمنتجات الميكروفونات وسمّاعات الرأس التي يستخدمها أبرز الموسيقيين في استوديوهات التسجيل ومواقع العرض المباشر، وهي الآن تضع تقنياتها الصوتية في خدمة قطاع السيارات للمرّة الأولى وبشكل حصري لصالح ’كاديلاك‘.

ويشكّل نظام الصوت المتوفر جزءً من شراكة ’كاديلاك‘ الحصرية مع AKG، وهو يولّد داخل مقصورة ’إسكاليد‘ الصوت الاحترافي الذي تتميّز به الاستوديوهات. وإضافة للصوت الواضح جداً، تتيح تقنية AKG توفير خصائص متقدِّمة إضافية في ’إسكاليد‘، بما في ذلك نظام المحيطي الذي يولّد صوتاً بمستوى احترافي عبر النظام الصوتي متعدّد القنوات، مع وجود مكبّرات دقيقة المعايرة وموزَّعة بعناية لتوليد صوت مماثل لذلك في الاستوديو. وتساعد المكبّرات الإضافية ضمن بطانة السقف بتوليد تجربة استماع غامرة بنطاق 360 درجة مع ميّزة تعزيز المحادَثة للركّاب الأماميين والخلفيين، حيث يتم التقاط أصواتهم بواسطة الميكروفونات المدمَجة وإعادة إصدارها في المناطق المحدَّدة باستخدام النظام المكوَّن من 36 مكبّراً.

السلامة تحتل موقع الأولوية دوماً

ليس مفاجئاً أبداً أن تكون ’إسكاليد‘ للعام 2021 غنية بباقة من خصائص السلامة النشطة القياسية والاختيارية لضمان التنقّل الآمن لجميع الركّاب. وهذا يشمل ميّزة المساعدة الأمامية والخلفية في الركن ، الفرملة الأمامية الأوتوماتيكية الطارئة ، نظام التحذير والفرملة الأمامية لمنع الاصطدام بالمشاة ، نظام التحذير الخلفي من وجود المشاة ، مقعد التنبيه للسلامة ، التنبيه من التصادم الأمامي ، المساعدة التفاعلية بالركن ، شاشة عرض ملوّنة منعكسة على الزجاج الأمامي ، نظام المحافظة على المسار ونظام التنبيه عند الانحراف عن المسار ، نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء ، نظام التنبيه من الأجسام العابرة في الخلف ، الرؤية الليلية ، نظام تثبيت السرعة التفاعلي ، الفرملة الأمامية الأوتوماتيكية الطارئة المعزّزة ، الفرملة الأوتوماتيكية عند الرجوع للخلف والشد التلقائي لحزام الأمان.

وهذه مجرَّد بعض التقنيات التي تعمل بشكل مستمر على مراقبة حالة الطريق وحركة السير حول المركبة وتنبيه السائق من أي تصادم محتمَل، وحتى العمل في بعض الحالات على تفاديها إن أخفق السائق في التفاعل بالوقت المحدَّد.

ومع الريادة بخصائص السلامة والاتصال المعزَّزة، ستتوفر ’إسكاليد‘ للعام 2021 قريباً أيضاً في دول مختارة ضمن مجلس التعاون الخليجي مع تقنية OnStar الرائدة من ’جنرال موتورز‘ للأمان والسلامة في المركبة. وعبر الدعم المتوفر من لمسة بشرية، تُعتبَر OnStar خدمة الاشتراك الأولى من نوعها التي تمنح مالكي ’إسكاليد‘ تجربة ركوب تتميّز بمزيد من الحماية والقدرة على الاتصال، مما يرتقي براحة البال وتجربة الملكية إلى مستوى جديد بالكامل.

ومع OnStar، يمكن للعملاء الاعتماد على باقة من الخصائص المتميّزة التي تشمل الاستجابة الأوتوماتيكية للتصادم ، إذ إنه عند وقوع حادث قوي، تقوم تلقائياً أجهزة الاستشعار المدمَجة في ’إسكاليد‘ بإرسال تنبيه إلى OnStar ليتم فورياً ربط مستشار خاص مع المركبة مباشرة لضمان إرسال المساعدة الملائمة إلى موقع الحادث. وهناك ميّزة أخرى تتمثّل بالمساعدة في حالة سرقة المركبة ، حيث يقوم تعاون وثيق بين مستشار OnStar المختصّ والسُلطات المعنية لمساعدة العميل في استعادة مركبته ’إسكاليد‘، وبالتالي يتم إبطاء المركبة المسروقة وتفعيل إشارة عن بعد لإيقاف وظيفة الإشعال في المحرّك، الأمر الذي يمنع المحرّك من العمل مجدّداً بعد إطفائه.

وهذا ليس كل شيء، إذ باستطاعة العملاء الاستفادة أيضاً من باقة الاشتراك بخدمة OnStar ‘Connect’ والاعتماد على الابتكارات التي تسهّل أكثر حياتهم دائمة الانشغال. ومع خدمات بارزة مثل وحدة مفتاح التحكّم عن بعد ، يستطيع العملاء التحكّم بمركبتهم ’إسكاليد‘ من أي مكان، بينما تمنحهم خدمة التحليل عند الطلب خيار إجراء الكشف في الوقت الفعلي على مركبتهم بما في ذلك المحرّك وناقل الحركة والمكابح المانعة لانغلاق العجلات وغيرها. علاوة على هذا، وبهدف إبقاء السائق والركّاب على اتصال والاستمتاع بوقتهم دوماً، فإن ’إسكاليد‘ للعام 2021 تأتي مع باقة بيانات لاسلكية (Wi-Fi) قادرة على دعم ما يصل عدده إلى 7 أجهزة.

أداء متزن يميّز ’إسكاليد‘ الجديدة كلّياً

تقدّم ’إسكاليد‘ الجديدة كلّياً أداءً موثوقاً مع تقنيات شاسيه متقدِّمة تهدف لتوفير تجربة قيادة تتميّز بالاستجابة والدقّة مع عزل استثنائي عن ضجيج الطريق. ومن العناصر التي تساهم بهذا، هناك:

التعليق الخلفي المستقل الجديد كلّياً الذي يعمل بشكل أساسي على تحويل ديناميكيات القيادة في ’إسكاليد‘، مما يمكّن كل عجلة خلفية من التعامل مع ظروف الطريق بشكل منفصل لأجل تعزيز جودة الركوب والاستجابة للتوجيه وتمكين التحكّم الكامل من قِبَل السائق.

التحكّم المغناطيسي بالركوب الحصري من ’كاديلاك‘ والذي يشكّل تقنية التعليق الأسرع تفاعلاً في العالم وميّزة بارزة دائمة في ’إسكاليد‘. ويستخدم النظام أجهزة استشعار ’تقرأ‘ الطريق باستمرار وتعدّل نسبة التخميد في الممتصّات بشكل فوري تقريباً لتخفيف الحركة العمودية للمركبة وتمايل الهيكل والاهتزازات، وهذه عوامل قد ترتبط عادة مع مركبات SUV الكبيرة.

نظام تعليق التفاعلي الجديد والمتوفر كنظام جديد يجتمع مع نظام التحكّم المغناطيسي بالركوب. ويعمل التعليق الهوائي بشكل أوتوماتيكي مستمر على موازَنة التحميل وتعديل ارتفاع الركوب عند العجلات الأربع. وأثناء القيادة على الطرقات السريعة، يقوم النظام تلقائياً بتخفيض ارتفاع الركوب لتحسين المزايا الإيروديناميكية، بينما يتم عبر وضعية يختارها السائق تخفيض مستوى التعليق بمقدار 2 إنش (51 ملم) لمساعدة الركّاب في الدخول والخروج من المركبة بسهولة عندما تكون مركونة. كما يستطيع السائقون رفع الهيكل للحصول على مزيد من الخلوص الأرضي أثناء القيادة على الدروب الوعرة.

مفاضل إلكتروني محدود الانزلاق (eLSD) متوفر اختيارياً، وهو يقدّم مستويات أكثر دقّة من الجر مع تفعيل الطاقة على العجلات الخلفية. ويسهم التفعيل دائم التغيّر للقابض في توفير العزم اللازم إلى العجلة ذات أعلى مستوى من الجر، حتى أثناء الانعطاف والقيادة في الظروف المناخية الرطبة.

يساهم الجمع الاختياري والفريد بين التحكّم المغناطيسي بالركوب، التعليق الهوائي التفاعلي والمفاضل الإلكتروني محدود الانزلاق في منح سيطرة استثنائية على هيكل ’إسكاليد‘، مع مرونة مميّزة بالنسبة لمركبة بحجمها. ويُشار إلى أن الدفع بالعجلات الأربع متوفر في جميع الطرازات.

ويبقى الأداء الذي يوحي بالثقة ميّزة أساسية في ’إسكاليد‘ للعام 2021، وذلك مع محرّك V-8 جديد سعة 6.2 ليتر متوفر قياسياً. ومع تقنيات التوقيت المتبدّل للصمّامات، الإيقاف/التشغيل والنظام الديناميكي لإدارة الوقود، تتمكّن المركبة من تحقيق التوازن بين الأداء القوي عند 420 حصاناً (313 كيلوواط) والكفاءة المميّزة.

ويقترن المحرّك مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات مع تحكّم إلكتروني بالتبديل بين التعشيقات، إضافة لتوافر حزمة قطر متكاملة قياسية في جميع الطرازات.

راحة بال تامّة

بهدف ضمان استمتاع العملاء بتجربة ملكية خالية من أي إزعاج، تأتي ’إسكاليد‘ للعام 2021 مع ضمان قياسي لخمس سنوات، إضافة للمساعدة على الطريق والخدمة والصيانة لأربع سنوات. إلى جانب هذا، يحظى العملاء بخيار الارتقاء بهذه المزايا والحصول على الضمان وميّزة المساعدة على الطريق والخدمة والصيانة لمدّة 5 سنوات. وهذا يعني أن العملاء لن يقلقوا أبداً حيال تكاليف صيانة مركباتهم خلال السنوات الأولى للملكية، وهذا يقترن مع الدعم الذي لا يُنافس الذي تقدّمه ’كاديلاك‘ ما بعد البيع، مما يجعل ’إسكاليد‘ خياراً عملياً جداً.

إلى جانب هذا، توفر العلامة التجارية ميّزة ’كاديلاك Live‘ الجديدة لغاية 27 نوفمبر، ويمكن للعملاء الآن حجز المركبة مسبقا عبر زيارة موقع وكيل كاديلاك والقيام بجولة افتراضية للتعرّف على المركبة مع مستشار للمبيعات، وذلك أثناء التواجد براحة وأمان في منازلهم.

يتمتّع الجيل الخامس من ’كاديلاك إسكاليد‘ للعام 2021 بكل ما هو أفضل من ناحية التقنيات والتصميم والعملانية والأداء، وبالتالي تُحدِث ’إسكاليد‘ مجدّداً ثورة ضمن الفئة التي تتربّع على قمّتها منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن.