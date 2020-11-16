جيب رانجلر 392 الاختبارية بمحرك V8 ستحصل على موديل إنتاجي

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الخليج ٣٦٥ نت – أكدت جيب رسمياً على تطوير موديل إنتاجي لسيارة رانجلر 392 الاختبارية بمحرك V8.. وقد كشفت جيب عن السيارة الاختبارية قبل ساعات فقط من تدشين فورد برونكو.
جيب لم تكشف عن تفاصيل الموديل الإنتاجي القادم ولكن أكدت على طرحه في 2021، ومن المتوقع تزويد السيارة بمحرك V8 بالتنفس الطبيعي بقوة 450 حصان وعزم 609 نيوتن متر.
في السيارة الاختبارية، هذا المحرك كان متصلاً بناقل أوتوماتيكي محدث 8 سرعات مع نظام دفع رباعي وتسارع إلى 96 كلم\س في أقل من 5 ثواني.
كما قد نرى نفس تحديثات النسخة الاختبارية في الموديل الإنتاجي مثل ازدياد ارتفاع السيارة بـ 2 إنش وتحسينات نظام التعليق والأقفال التفاضلية الأمامية والخلفية وغيرهم.
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