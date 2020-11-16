شركة التأجير التمويلي توقع اتفاقية شراكة مع سوزوكي باريان

الخليج ٣٦٥ نت – أبرمت شركة التأجير التمويلي اتفاقية شراكة مع سوزوكي باريان ضمن استراتيجية تطوير المنتجات والخدمات المالية وتلبية رغبات و تطلعات العملاء، حيث تتضمن الاتفاقية تمويل الدراجات النارية من طراز سوزوكي عبر وكيلها في المملكة شركة أبناء صالح عمر باريان المحدودة من خلال منتج التمويل الاستهلاكي الجديد الذي طرحته تأجير ، مما سوف يتيح للعملاء الراغبين باقتناء الدراجات النارية من تمويل شراءها بسهولة لفترة تصل إلى 36 شهر ضمن شروط ميسرة تتماشى مع ضوابط التمويل المسؤول.

تتضمن بنود الاتفاقية إتاحة تمويل مختلف الفئات من الدراجات النارية مثل، ستريت، ريس، بالإضافة إلى الدراجات النارية ذات العجلات الأربعة لقطاعات الأفراد والمؤسسات على حد سواء، كما سوف يتاح للعملاء تقديم طلبات التمويل من خلال فروع ونقاط بيع شركة تأجير للتمويل بالإضافة إلى فروع سوزوكي باريان مع تعزيز الوسائط الإليكترونية لدى الطرفين للقيام بمهام البيع والخدمة عن بعد.

وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال الأستاذ عباس محمد النهدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة التأجير التمويلي: “نحن فخورون جدا بتزامن توقيع هذه الاتفاقية مع الإعلان عن استضافة المملكة لسباقات الفورمولا واحد و رالي داكار وهو ما يؤكد مكانة المملكة الاقتصادية ويعزز من حضورها في المحافل الدولية، كما سيساهم بلا شك في الاضافة إلى المحتوى المحلي ودعم قطاع المحركات بشكل عام والقطاعات المرتبطة والمكملة. بالإضافة إلى دعم جودة الحياة، ونحن في التأجير التمويلي فخورون بتوقيعنا لهذه الشراكة حيث سوف تصبح دراجات سوزوكي النارية في متناول عملائنا”.

Advertisements

ومن جهته، أوضح السيد عمر صالح باريان، المدير العام لشركة أبناء صالح عمر باريان، “أن توقيع العقد يجسد حرص الشركتين على التعاون لتطوير وتوسيع نطاق الخيارات والمزايا والمكاسب لعملائها منوهًا بأن البرامج التسويقية والترويجية المشتركة ستساهم بالفائدة للعملاء وسوف تكون هناك نشاطات وفعاليات مشتركة مستقبلاً لتتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030”.