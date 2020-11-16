عرض الصيانة المميز على كيا اوبتيما 2016-2020 من كيا الجبر

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من كيا الجبر للصيانة، خاص لملاك كيا اوبتيما 2016 ومافوق وساري حتى 31 ديسمبر 2020. تفاصيل العرض: تغير زيت مجاني عند الصيانة الدورية.

35% خصم على قطع الغيار. شروط العرض: Advertisements يسري العرض على موديلات اوبتيما 2016 ومافوق فقط

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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