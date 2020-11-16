بهدف تعقيم السائقين وتوفير فواصل داخل السيارات.. تعاون بين أوبر ويونيليفر

أعلنت شركتا أوبر ويونيليفر، اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما للمساعدة في تعزيز سلامة الركاب والسائقين عبر توزيع ٣٠,٠٠٠ منتج نظافة وتعقيم للسائقين في مصر، بينما تواصل مصر التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

سيتم توزيع كمامات ومنتجات يونيليفر على السائقين، مثل مطهر اليد، ضمن أدوات النظافة، وذلك لتشجيع السائقين والركاب على تعقيم أيديهم بعد كل رحلة، ويأتي ذلك إضافة إلى ٣٠٠,٠٠٠ كمامة وزعتها شركة أوبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، مع وجود خطط لمواصلة التوزيع، بحسب حاجة المستخدمين.

وضمن إطار هذه الشراكة، ستقوم شركتا أوبر ويونيليفر بتوفير فواصل داخل سيارات السائقين الأكثر نشاطًا على منصة أوبر.

ويمكن للسائقين المؤهلين الحصول على فواصل السيارات وأدوات النظافة والتعقيم المجانية من خلال 5 فروع لمراكز ناسيتا أوتوكير في القاهرة والإسكندرية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن التزام شركة أوبر العالمي بضخ

٥٠ مليون دولار لتوفير معدات النظافة والتعقيم بهدف تسهيل رحلات صحية وآمنة من دون تحميل أي تكاليف إضافية على السائقين.

وأعلنت شركتا أوبر ويونيليفر عن تعاونهما، للمر ة الأولى، بشكل تجريبي في مايو الماضي بالمملكة المتحدة، وذلك بنية مد هذه الشراكة لأسواق أخرى في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

قال أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر في مصر، "كل واحد منا لديه دور يلعبه للمساعدة في الحفاظ على سلامة المجتمع ويتعين علينا مد يد العون لبعضنا البعض، خصوصًا خلال فترة التعايش مع الفيروس. ولأن سلامة السائقين والركاب على قمة أولوياتنا في شركة أوبر، نفخر بشراكتنا مع شركة يونيليفر لضمان إتاحة منتجات النظافة والتعقيم للسائقين من دون تكلفة

إضافية".

من جانبه، قال سانجيف كاكار، الرئيس التنفيذي في شركة يونيليفر لمناطق شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، وروسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا: "مع بدء التخفيف التدريجي لقيود التنقل في فترة التعايش، أصبح للتنقل الآمن دور محوري، خصوصًا مع الوضع الحالي.

وتسهم لايف بوي، العلامة التجارية الموثوقة من يونيليفر، في جعل العالم أكثر أمانًا وصحةً ونظافةً، ولذلك تحوز على ثقة المستخدمين. ونحن سعداء بالعمل مع شركة أوبر في وقت تمثل فيه حماية المجتمع أهمية أكثر من أي وقت مضى".

تستكمل هذه الشراكة عددًا من خصائص السلامة الإضافية التي أطلقتها أوبر للمساعدة في الحفاظ على صحة وسلامة جميع مستخدمي التطبيق خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، ويتضمن ذلك جعل الكمامات إجبارية للركاب والسائقين، وتوفير إمكان إلغاء الرحلة من دون غرامات في حالة ما إذا كان أي الطرفين لا يرتدي كمامة، ويتحتم على السائقين اتخاذ إجراءات احترازية إضافية مثل تعقيم سياراتهم بانتظام وتوفير معقم اليدين للركاب، وأن يقوم الركاب بغسل أيديهم قبل ركوب السيارة، والجلوس في المقعد الخلفي، وألا يتخطوا عدد الركاب المسموح به في كل رحلة.