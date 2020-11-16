تعرف على مميزات سيارة ميني كوبر كونتري مان 2021.. راحة استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنتمي ميني كوبر كونتري مان إلى فئة السيارات الـSUV المدمجة الفخمة، التي تجمع ما بين مستويات الراحة الاستثنائية والطابع العملي المميز.

جاءت سيارة ميني كوبر كونتري مان بالعديد من التحديثات والتقنيات الجديدة التي تجعل من هذه السيارة اختيارك الأول عند شراء السيارات، حيث تتمتع بالعديد من المواصفات المميزة من تصميم داخلي وتصميم خارجي، ونرصد معكم مواصفات سيارة ميني كوبر كونتري مان 2021 وأسعارها.





مواصفات وتحديثات:

تتميز سيارة ميني كوبر كونتري بالتحديثات في الواجهة الأمامية والخلفية، كما تتميز بشبكة في المقدمة مع وجود الأضواء الخلفية والأمامية بمصابيح قوية بتكنولوجيا LED الحديثة على شكل العلم البريطاني، مع وجود لمسات من الكروم الأسود شديد اللمعان على محيط المصابيح الأمامية ومقابض الأبواب والشبكة، بالإضافة إلى مصدات أمامية وخلفية.





يوجد العديد من التحديثات لسيارة ميني كوبر كونتري مان لعام 2021 ومنها مقود السيارة الرياضي المكسو بالجلد، ووجود شاشات رقمية لعرض بيانات السيارة، وتتمتع بشاشة ترفيهية مالتيميديا تصل إلى 8.8 بوصة المدعومة بنظام AMAZON ALEXA وتتمتع بالكسوة الداخلية التي يمكن اختيارها ما بين لونين هما البني والأزرق.





ميني كوبر كونتري مان بها محرك بقوة 134 حصان، وفئة ميني كونتري مان S المتوسطة بمحرك بقوة 189 حصان، كما تأتي الفئة JCW بمحرك بقوة 301 حصان مع الدفع الرباعي للإطارات ولديها القدرة على التسارع من السكون حتى 100 كيلو متر في الساعة في خلال 4.9 ثانية فقط.





كما كشفت شركة ميني عن وجود نسخة هجينة والتي تعرف باسم كوبرSE كونتري مان ALL4بنظام دفع رباعي للإطارات ويوجد تحت الغطاء الأمامي لها محرك 3 سلندر، بالإضافة إلى مولد كهربائي وتستطيع هذه النسخة من السيارة بتوليد قوة تصل إلى 224 حصان، والتسارع من السكون حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 6.5 ثانية.





أسعار السيارة في مصر:

قد جاءت أسعار ميني كوبر كونتري مان في مصر 2020 _ 2021 على النحو التالي: