"عنكبوت" فيراري ينطلق بقوة 1000 حصان.. نسخة مكشوفة من SF90

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري عن توسعة باقة سيارتها SF90 من خلال إطلاق الموديل Spider.

ووفقا لما أعلنته الشركة الإيطالية فإنه تم تجهيز باكورة إنتاج فيراري من السيارات الهجين بسقف صلب قابل للخفض، موضحة أن السقف الجديد يتم طيه في خلال 14 ثانية حتى أثناء السير، ليتم تخزينه في حيز الأمتعة، والذي يسع في هذه الحالة 74 لتر.

وتعتمد السيارة على نظام الدفع الهجين المتألف من محرك V8 بقوة 574 كيلووات/780 حصان، مع محركين كهربائيين في المقدمة وواحد في الخلف، وتولد المحركات الكهربائية مجتمعة قوة 162 كيلووات، كما تتغذى على بطارية سعة 7.9 كيلووات ساعة، ويصل مدى السير إلى 25 كلم.

وبتضافر جهود محركات النظام الهجين فإن السيارة تنطلق بقوة 735 كيلووات/1000 حصان، وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة الهائلة من الثبات إلى 100 كلم/س في 5ر2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 340 كلم/س.

ومنتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي كشفت الشركة عن أول سيارة جديدة لها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد التي أجبرتها على وقف أغلب أنشطتها.

والسيارة هي نسخة جديدة أقوى من السيارة بورتوفينو، وتحمل اسم بورتوفينو إم، وهي مزودة بمحرك تربو بقوة 612 حصانا ، في حين أن النسخة الحالية من الطراز تعمل بمحرك قوته 592 حصانا فقط.

كما أن السيارة الجديدة مزودة بصندوق تروس يعطي 8 سرعات وليس 7 سرعات كما هو الحال في النسخة الحالية.

وأشار موقع أوتوموتيف نيوز المعني بموضوعات السيارات إلى أن السيارة "بورتوفينو إم" هي أول سيارة مكشوفة من فيراري مزودة بناقل حركة يعطي 8 سرعات. في الوقت نفسه فإن وحدة التروس أقل حجما بنسبة 20% من النسخة الحالية، في حين أن عزم النسخة الجديدة أعلى بنسبة 35% بحسب شركة فيراري.

يذكر أن فيراري قدمت خلال العام الماضي 5 سيارات جديدة وهو رقم قياسي بالنسبة لها بما في ذلك السيارة إس.إف 90 ستراديل، وهي أول سيارة هجين تنتجها الشركة الإيطالية.

تعتبر السيارة بورتوفينو إم هي السابعة في خطة الشركة التي تستهدف طرح 15 طرازا جديدا خلال الفترة من 2018 إلى 2022.