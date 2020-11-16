4 نصائح لقائدي السيارات يجب إتباعها عند انفجار أحد الإطارات

كتب: باسل الحلواني

"ماذا تفعل عند انفجار أحد إطارات السيارة وأنت تقود على سرعة تتجاوز الـ 100 كيلومتر/ ساعة؟".. سؤال مهم ربما قد يجهل بعض قائدي السيارات الإجابة عنه رغم أهميته، حيث يبقى رد فعل السائق عند انفجار الإطار أحد أهم أسباب نجاته من وقوع حوادث.

وتقدم "سيارات الوفد"، في السطور التالية 4 نصائح لقائدي المركبات يجب اتباعها عند انفجار أحد الإطارات.

- على قائد السيارة البقاء هادئاً ممسكاً بعجلة القيادة بقوة لتثبيتها ومنع السيارة من الانحراف عن الطريق المستقيم

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- عدم استخدام الفرامل نهائياً والبعد تماماً

عن دواسة الفرامل



- يجب على قائدي السيارات المزودة بناقل حركة عادي "مانيوال"، "تعشيق السرعات" للأدنى بالتدريج "تسقيط الغيارات"، بعد السيطرة على عجلة القيادة، وفيما يتعلق بالسيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، فإنها تقوم بعملية "بتعشيق الغيارات" تلقائياً.



- بعد انخفاض سرعة السيارة وتراجعها إلى أكثر من 50 كيلومتر/ ساعة، قم بالضغط تدريجياً وبلطف على دواسة الفرامل.