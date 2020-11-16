هيونداي تكشف عن نسخة مخصصة للطرق الوعرة من "كونا" الكهربائية

كتب: باسل الحلواني
كشفت عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عن موديل جديد مخصص للطرق الوعرة من السيارة الكهربائية الشهيرة كونا.
وتعتمد السيارة على سواعد محرك بقوة 150 كيلووات (204 حصان)، مع بطارية سعة 64 كيلووات ساعة أو 100 كيلووات (136) حصان، مع بطارية سعة 39.2 كيلوواتساعة.
وتستطيع السيارة بفضل هذا المحرك الانطلاق بسرعة قصوى 167 أو 155 كلم/س، وكذلك مدى السير 484 أو 305 كلم وفق معيار WLTP.
وجاءت السيارة بتصميم محسن ومقصورة داخلية محدثة، ولعل من أبرز ما يميز النسخة الجديدة من
وتأتي السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة، في مقدمتها محذر المرور المتقاطع، مع وظيفة الكبح الاضطراري، ومساعد الزاوية الميتة، ووظيفة الخروج من الصف، فضلا عن مساعد الخروج من السيارة، وذلك للتحذير الصوتي من خطر الاقتراب من حركة المرور عند مغادرة السيارة.
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