تعرف على عدد الوفيات في حوادث الطرق بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كشف الدكتور “إبراهيم الجعفري الغامدي” أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، عدد وفيات حوادث السيارات في السعودية
وقال الغامدي في تغريدة عبر تويتر: “معدل الوفيات المضبوط بالعمر لحوادث السيارات بالمملكة ٣٤.٦ لكل ١٠٠ ألف نسمة من السكان”، وكان قد ذكر خبراء أنّ حجم الحوادث المرورية تراجع في السعودية بنحو 52% على مدى الـ 7 سنوات الماضية.
والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور السعودي كانت قد أطلقت في فبراير الماضي مبادرة “مدن خالية من الحوادث المرورية في حلول 2025″، للتشجيع على الإلتزام بالقوانين المرورية وتقليل حوادث السيارات والوفيات الناجمة عنها.
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