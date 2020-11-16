المرور يُحيي ذكرى ضحايا الحوادث المرورية عبر تويتر

الخليج ٣٦٥ نت – أحيت الإدارة العامة للمرور السعودي ذكرى ضحايا حوادث الطرق في اليوم العالمي لإحياء ذكراهم بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

واستغلت إدارة المرور هذه المناسبة لتؤكد على ضرورة الإلتزام بتطبيق قوانين السير والسلامة التي حددتها الأنظمة المرورية، وكتبت: “تذكروا من فقدناهم بسبب الحوادث المرورية، وادعموا إجراءات السلامة، واعملوا على الالتزام بالأنظمة المرورية لتقليل خطر الحوادِث والمآسي على الطرق”.

ونشرت هيئة الهلال الأحمر مقطع فيديو يُظهر الآلاف من السيارات التالفة بسبب الحوادِث المرورية، موضحة أن حوادث السيارات تتسبب بشكل يومي في وفاة 14 شخصاً.