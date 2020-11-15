موجز الخليج 365 للسيارات.. أسوأ شاحنات العالم وأحدث طرازات BMW

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

يترقب عشاق السيارات في 2021 طرح مجموعة استثنائية من الشاحنات التي تتمتع بقدرات اقتحام الطرق الوعرة، وتحمل شعار off-road.

الفخامة والقوة، صفتان طالما نجحت بي إم دبليو في الجمع بينهما، وأحدث شاهد على ذلك سيارة كهربائية جديدة، والتي تحمل الاسم iX.

لعل أول ما يبحث عنه عشاق الشاحنات في العالم هو ما تستهلكه من وقود، لذلك هناك قائمة عليك ألا تقترب من شرائها إذا كنت ترغب في التوفير.

أطلقت "فيات" سيارتها الشبابية طراز 500، التى تعد واحدة من فئة السيارات صغيرة الحجم الأنيقة، والمزودة بحزمة من الإمكانيات القوية.

احتفى المهتمين بالسيارات حول العالم بطرح طراز كورفيت الرياضي في أحدث أجياله، لأنه أول جيل يطرح بمحرك mid-engine.

بتصميم محسن ومقصورة داخلية محدثة، كشفت هيونداي النقاب عن الموديل الجديد من Kona الكهربائية، التي تنتمي لطرازات الأراضي الوعرة.