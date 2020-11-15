القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
يترقب عشاق السيارات في 2021 طرح مجموعة استثنائية من الشاحنات التي تتمتع بقدرات اقتحام الطرق الوعرة، وتحمل شعار off-road.
الفخامة والقوة، صفتان طالما نجحت بي إم دبليو في الجمع بينهما، وأحدث شاهد على ذلك سيارة كهربائية جديدة، والتي تحمل الاسم iX.
لعل أول ما يبحث عنه عشاق الشاحنات في العالم هو ما تستهلكه من وقود، لذلك هناك قائمة عليك ألا تقترب من شرائها إذا كنت ترغب في التوفير.
أطلقت "فيات" سيارتها الشبابية طراز 500، التى تعد واحدة من فئة السيارات صغيرة الحجم الأنيقة، والمزودة بحزمة من الإمكانيات القوية.
احتفى المهتمين بالسيارات حول العالم بطرح طراز كورفيت الرياضي في أحدث أجياله، لأنه أول جيل يطرح بمحرك mid-engine.
بتصميم محسن ومقصورة داخلية محدثة، كشفت هيونداي النقاب عن الموديل الجديد من Kona الكهربائية، التي تنتمي لطرازات الأراضي الوعرة.
كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسيارات.. أسوأ شاحنات العالم وأحدث طرازات BMW لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.