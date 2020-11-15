بي إم دبليو تكشف عن موعد طرح Ix الكهربائية الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شكة صناعة السيارات الألمانية BMW، عن الموعد المقرر لطرح سيارتها الكهربائية الجديدة Ix، التي تنتمي إلى فئة السيارات "كروس أوفر".

ووفقاً للشركة الألمانية، فإنه من المقرر أن يتم طرح السيارة الكهربائية الجديدة في الأسواق العالمية نهاية العام القادم.

وجاءت السيارة الجديدة بتصميم انسيابي أيروديناميكي، ولعل أبرز ما يتميز به الشكل الخارجي لـ Ix، الكشافات النحيفة، وشبكة المبرد الضخمة التي تشبه إلى حد كبير شكل الـ"كلى".



وتعتمد Ix، على مفهوم Shy-Tech

المعبر عن إخفاء العديد من التقنيات بالسيارة كمقابض الأبواب وكاميرا الرجوع للخلف، والسماعات في الأبواب، وكذلك الـ"بورجيكتور" الخاص بشاشة Head-up.وتأتي المقصورة الداخلية بفرش من القماش الطبيعي بدلا من الجلد، والكثير من أسطح الخشب الفاخر، وقُمرة قيادة رقمية، وأسطح مصنوعة من ألياف الكربون.وتولد المحركات المثبتة على المحورين الأمامي والخلفي أكثر من 375 كيلووات (500 حصان)، وهو ما يفترض أنيصل بها من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان.



ولم تكشف الشركة الألمانية بعد عن أي معلومات بشأن السرعة القصوى أو سعة البطارية، لكن يتوقع أن تزيد سعة البطارية عن 100 كيلووات ساعة، وبالتالي يصل مدى السير إلى 600 كيلومتر تقريبا.

وتتم عملية الشحن بقدرة تصل إلى 200 كيلووات ليتم الشحن من 10 إلى 80 بالمائة في غضون 40 دقيقة لتوفير مدى سير يبلغ 120 كيلومتر.

وتعتمد السيارة أيضا معايير جديدة فيما يخص الأنظمة المساعدة وتقنيات الاتصال؛ حيث تأتي مجهزة بمودم 5G، ووظائف للصف الآلي وللقيادة الآلية من المستوى الثالث.