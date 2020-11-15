جيلي تفاجئ عشاق قيادتها بعروض نهاية العام المذهلة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الوعلان للتجارة، وكلاء سيارات جيلي بالمملكة العربية السعودية، عن عرضها الترويجي لنهاية العام، حيث يسمح للعملاء بالحصول على استرجاع نقدي بقيمة 5000 ريال عند شراء طرازات جيلي بينراي وكولراي وازكارا، سواءً كان الشراء نقداً من أي من صالات عرض الوعلان، أو من خلال التقسيط البنكي. وتأتي هذه الخطوة سعياً من شركة الوعلان للتواجد أكثر على مقربة من عملائها، ومنحهم المزيد من العروض والمزايا الاستثنائية، من أجل تعزيز ثقتهم، وزيادة ولائهم لسيارات جيلي.

وعلّقت شركة الوعلان للتجارة على عرض نهاية العام مؤكدةً أنه يندرج ضمن إستراتيجيتها في تنويع خدماتها وعروضها للعملاء وإتاحة الفرصة لهم لاقتناء سيارة جيلي، بما يتماشى مع تطلعاتهم وأحلامهم. وأفادت بأن شراء سيارة جديدة من علامة جيلي، يعني شراء سيارة بجودة ومواصفات متميزة، ومستويات راحة عالية. كما جددت حرصها على تقديم مزايا تجعل من اقتناء سيارة جيلي تجربةً سهلةً وممتعة.

تجدر الإشارة إلى أن عرض نهاية العام من شركة الوعلان يتضمن أيضاً خصومات واسعة على عقود الصيانة السنوية، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، إلى جانب مزايا خدمات ما بعد البيع، وعروض القيمة المضافة.