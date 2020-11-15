هاميلتون يُتوج بلقبه السابع في فورمولا 1 ويعادل إنجاز شوماخر!

الخليج ٣٦٥ نت – تمكّن سائق الفورمولا لويس هاميلتون من معادلة الرقم القياسي لمايكل شوماخر الذي ظل صامدًا على مدار أكثر من 16 عامًا، ليتوج بطلًا للعالم للمرة السابعة في مشواره بسباقات سيارات الـ”فورمولا1″ بعد فوزه بلقب سباق جائزة تركيا الكبرى على حلبة إسطنبول بارك.

وفي التفاصيل، تمكن هاميلتون سائق مرسيدس في السباق من التقدم على زميله فالتيري بوتاس والحصول على اللقب الرابع على التوالي بالفوز بالسباق بعد البداية السادسة، إذ وسّع هاميلتون الفارق بينه وبين زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في صدارة البطولة إلى 110 نقاط قبل نهاية الموسم بثلاث جولات، فقد كان هاميلتون يحتاج لـ 8 نقاط فقط لحسم اللقب من سباق إسطنبول الذي أقيم اليوم.

وأصبح هاميلتون الآن يتفوق على جميع أقرانه في عدد مرات الفوز في السباقات وعدد مرات الانطلاق من المركز الأول وعدد مرات الصعود على منصة التتويج، وقد فاز هاميلتون ست مرات من قبل بلقب بطولة العالم في أعوام 2008 و2014 و2015 و2017 و2018 و2019.