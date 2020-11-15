أبرز الشاحنات المرتقبة في 2021.. تحمل شعار off-road

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب عشاق السيارات في 2021 طرح مجموعة استثنائية من الشاحنات التي تتمتع بقدرات اقتحام الطرق الوعرة، وتحمل شعار off-road.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز الشاحنات العاملة بقدرات off-road، والتي تطرح بالأسواق بداية من العام المقبل.

وبدأ الموقع قائمته بشاحنة تويوتا Tacoma TRD Pro التي ستطرح في الأسواق بمحرك فئة V6، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، وتتوفر بتكلفة 35 ألفا و490 دولارا.

من تويوتا أيضا، تشهد سوق السيارات طرح شاحنة Off-reoad، مميزة، هي Tundra TRD Pro، التي ستتوفر بالأسواق، بارتفاع عن سطح الأرض يصل إلى 10.6 بوصة، يمكنه من اقتحام أصعب الطرق، مع إطارات بقياس 18 بوصة.

وذكر موقع "كار أند درايفر" ضمن قائمته شاحنة رام Power Wagon التي تحتفل بالذكرى الـ75 على طرحها خلال عام 2020 الجاري.

وتقدم نسخة 2021 الأحدث من هذه الشاحنة للأسواق، بمحرك من فئة V8 بسعة 6.4 لتر ينتج قوة 410 أحصنة.

ومن رام أيضا، يطرح للأسواق شاحنة 1500 Rebel لعام 2021 بقدرات Off-road، تمكنها من اقتحام الطرق الوعرة.

وستتوفر الشاحن بإطارات عملاقة يصل قياسها إلى 33 بوصة، وتعمل بخيارين من المحركات، الأول فئة V6 بسعة 3.6 لتر ينتج قوة 305 أحصنة، والثاني V8 بسعة 5.7 لتر ينتج قوة 395 حصانا.

وتقدم ماركة "رام" الأمريكية شاحنة أخرى بقدرات لاقتحام الطرق الوعرة، هي TRX، لعام 2021، والتي تتوفر بتكلفة 72 ألف دولار، وتعمل بمحرك خارق، ينتج قوة 702 حصان، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا.

ضمت القائمة بعد ذلك من ماركة نيسان، شاحنة Titan Pro-4X بقدرات لاقتحام الطرق الوعرة، وتتوفر بنسختها لعام 2021 بمحرك V8 بسعة 5.6 لتر.

ومن نيسان أيضا يطرح لعام 2021 من الشاحنات Off-road، شاحنة Frontier Pro-4X، التي ستتوفر بمحرك V6 بسعة 3.8 لتر وينتج قوة 310 أحصنة.

من بعدها ذكر الموقع شاحنة جييب "جلادييتور" التي تطرح بقدرات لاقتحام الطرق الوعرة، وتتوفر بخيارين من المحركات بنسختها لعام 2021 المقبل، الخيار الأول هو محرك V6 بسعة 3.6 لتر ينتج قوة 285 حصانا، والخيار الثاني هو محرك بسعة 3 لترات ينتج قوة 260 حصانا.

اختتم الموقع القائمة، بشاحنة Sierra 1500 AT4 العملاقة التي تطرحها ماركة GMC الأمريكية بقدرات Off-road تمكنها من اقتحام الطرق الوعرة، وتعمل بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر و ينتج قوة 420 حصانا.



