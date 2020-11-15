“بالفيديو” المرور يوضح مخاطر تركيب السلال الخلفية للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – حذرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من تركيب السلال الخلفية الملحقة بالسيارات.

وأوضحت إدارة المرور في مقطع توعوي أن السلال الخلفية الملحقة بالسيارات لا تتوفر فيها وسائل السلامة المرورية وتؤثر على توازن السيارة، ولا تحتوي على بيانات توضح أقصى حمولة لها، كما أنها ليست من تصاميم الشركات المصنعة للسيارات، وقربها من عادم السيارة يجعلها عرضة للحريق.

وغردّ المرور، قائـلاً: “تركيب السلال الخلفية الملحقة بالمركبات يؤثر على توازن المركبة، ويشكل خطرًا على سلامة الأرواح والممتلكات”.