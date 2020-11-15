الخليج ٣٦٥ نت – حذرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من تركيب السلال الخلفية الملحقة بالسيارات.
وأوضحت إدارة المرور في مقطع توعوي أن السلال الخلفية الملحقة بالسيارات لا تتوفر فيها وسائل السلامة المرورية وتؤثر على توازن السيارة، ولا تحتوي على بيانات توضح أقصى حمولة لها، كما أنها ليست من تصاميم الشركات المصنعة للسيارات، وقربها من عادم السيارة يجعلها عرضة للحريق.
وغردّ المرور، قائـلاً: “تركيب السلال الخلفية الملحقة بالمركبات يؤثر على توازن المركبة، ويشكل خطرًا على سلامة الأرواح والممتلكات”.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” المرور يوضح مخاطر تركيب السلال الخلفية للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.