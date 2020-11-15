بمفهوم Shy-Tech.. بي إم دبليو تكشف موعد إطلاق طرازها الكهربائي IX

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفخامة والقوة، صفتان طالما نجحت بي إم دبليو في الجمع بينهما، وأحدث شاهد على ذلك سيارة كهربائية جديدة، والتي تحمل الاسم iX.

وتعتزم شركة بي إم دبليو طرح سيارة كهربائية جديدة من فئة الكروس أوفر، والتي تحمل الاسم iX، في الأسواق بحلول نهاية عام 2021.



وتُظهر الصور الأولى، التي نشرتها الشركة الألمانية، أن الكروس أوفر الجديدة تركز في تصميمها على الانسيابية والخصائص الأيروديناميكية، كما تظهر بكشافات نحيفة، وشبكة مبرد ضخمة على شكل الكلى، بالإضافة إلى أنها تعتمد على مفهوم Shy-Tech المعبر عن إخفاء العديد من التقنيات بالسيارة كمقابض الأبواب وكاميرا الرجوع للخلف، والسماعات في الأبواب، وكذلك البورجيكتور الخاص بشاشة Head-up.

وتعتمد المقصورة الداخلية على فرش من القماش الطبيعي بدلا من الجلد، والكثير من أسطح الخشب الفاخر، وقُمرة قيادة رقمية، وأسطح مصنوعة من ألياف الكربون.

وتولد المحركات المثبتة على المحورين الأمامي والخلفي أكثر من 375 كيلووات (500 حصان)، وهو ما يفترض أن يصل بها من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان.

ولم تكشف الشركة الألمانية بعد عن أي معلومات بشأن السرعة القصوى أو سعة البطارية، لكن يتوقع أن تزيد سعة البطارية عن 100 كيلووات ساعة، وبالتالي يصل مدى السير إلى 600 كيلومتر تقريبا.

وتتم عملية الشحن بقدرة تصل إلى 200 كيلووات ليتم الشحن من 10 إلى 80% في غضون 40 دقيقة لتوفير مدى سير يبلغ 120 كيلومتر.

وتعتمد السيارة أيضا معايير جديدة فيما يخص الأنظمة المساعدة وتقنيات الاتصال؛ حيث تأتي مجهزة بمودم 5G، ووظائف للصف الآلي وللقيادة الآلية من المستوى الثالث.