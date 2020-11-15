صور قائمة أسوأ الشاحنات في العالم.. لا تقترب منها لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعل أول ما يبحث عنه عشاق الشاحنات في العالم هو ما تستهلكه من وقود، لذلك هناك قائمة عليك ألا تقترب من شرائها إذا كنت ترغب في التوفير.

وشهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من الشاحنات، التي تفوقت في العديد من المواصفات من ضمنها قوة محركها وعزم دورانها ونسب الأوزان القادرة على حملها وسحبها، في حين أخفقت في بعض المواصفات التي كان أبرزها معدلها المرتفع في استهلاك الوقود.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، قائمة تضم أسوأ شاحنات طرحت لعام 2020، من حيث معدل استهلاكها للوقود، ينصح بتجنب شراءها في المستقبل لما تستهلكه من معدل مرتفع للوقود يكلف مالكها مزيدا من النفقات.

بدأ الموقع بنسخة 2020 التي طرحت من شاحنة F-150 من فورد، وتوفرت هذه الشاحنة بتكلفة تبدأ من 30,440 ألف دولار، وتعمل بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر، ينتج قوة 395 حصانا، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

وفيما يخص معدلها من استهلاك الوقود، أفاد الموقع بأن الشاحنة تستهلك معدل جالونا لكل 15 ميلا تقطعهم على الطريق داخل المدن.

وذكر "كار أند درايفر" ضمن قائمته نسخة 2020 من شاحنة رام Ram 1500 التي اعتبرها الموقع من ضمن أسوأ شاحنات العام في معدل استهلاكها للوقود.

وتوفرت هذه الشاحنة بتكلفة افتتاحية 30,145 ألف دولار، وتعمل بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر ينتج قوة 395 حصانا، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

وتستهلك هذه الشاحنة من الوقود جالونا لكل 15 ميلا تقطعهم على الطريق داخل المدن.

شاحنة أخرى جاءت من ماركة فورد ضمن القائمة، هي شاحنة F-150 Raptor لعام 2020، التي طرحت بمعدل مرتفع من استهلاك الوقود.

وتوفرت هذه الشاحنة بتكلفة افتتاحية 54,800 ألف دولار، وتعمل بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 450 حصانا، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

وتستهلك الشاحنة من الوقود معدل جالونا لكل 15 ميلا تقطعهم على الطريق داخل المدن.

ضمن القائمة أيضا، جاءت الفئة عالية الأداء Roush Performance التي طرحت لعام 2020 من شاحنة فورد F-150.

وتوفرت هذه الشاحنة بتكلفة افتتاحية 61,715 ألف دولار، وتعمل بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر، ينتج قوة 650 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

وتعد هذه الشاحنة من أسوأ شاحنات العام في معدل استهلاك الوقود، إذ تستهلك جالونا لكل 11 ميل تقطعهم على الطريق داخل المدن.



