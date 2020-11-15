فيات تقدم الجيل الجديد من صغيرتها 500.. طراز 3+1 بإمكانات قوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت "فيات" سيارتها الشبابية طراز 500، التى تعد واحدة من فئة السيارات صغيرة الحجم الأنيقة، والمزودة بحزمة من الإمكانيات القوية.

وكشفت شركة فيات النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها 500 الصغيرة، والتي ستتوفر في البداية بدفع كهربائي خالص.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 87 كيلووات/118 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 220 نيوتن متر، تصل بها السيارة إلى السرعة القصوى 150 كلم/س. ويؤازر هذا المحرك بطارية سعة 42 كيلووات ساعة، تبلغ مدى السير 314 كلم.



أما الموديل الأساسي من السيارة فيعتمد على سواعد محرك آخر بقوة 70 كيلووات/95 حصان، مع بطارية سعة 23.8 كيلووات ساعة. وتبلغ السيارة بهذا المحرك سرعة أقصاها 135 كلم/س، بينما يبلغ مدى السير 180 كلم.

وتظهر السيارة الصغيرة بأبعاد جديدة؛ حيث يبلغ الطول 3.63 متر، والعرض 1.68 متر، كما يتيح نظام الملتيميديا، الذي يظهر على شاشة لمسية بالكونسول الأوسط، إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت ودمج الهواتف الذكية لاسلكيا.





وتؤهل الأنظمة المساعدة وضع السيارة على المستوى الثاني من القيادة الآلية؛ حيث تسجل السيارة نفسها كواحدة من أولى السيارات الصغيرة، التي يمكن لقائدها رفع يديه عن المقود لفترة وجيزة أثناء القيادة.





وعلى غرار الجيل الحالي تأتي السيارة بهيكل مغلق، وبآخر كابريو مكشوف، لكن الجديد هو الموديل 3+1 بحسب تسمية فيات. ولجعل السيارة أكثر راحة لدخول ركاب المقاعد الخلفية قامت فيات بتصميم باب ثالث على جانب الراكب الأمامي، والذي يفتح بشكل متقابل للأمام.



