بالصور.. سيارات تتفوق على شيفروليه "كورفيت" الخارق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفى المهتمين بالسيارات حول العالم بطرح طراز كورفيت الرياضي في أحدث أجياله، لأنه أول جيل يطرح بمحرك mid-engine.

وعلى الرغم مما يتمتع به هذا الجيل الجديد من طراز كورفيت من قوة رياضية متميزة، كشف موقع "هوت كارز"، عن سيارات كهربائية متوفرة بالأسواق، يمكنها التفوق على طراز شيفروليه الجديد في السرعة.



وكشف الموقع عن قدرات التسارع التي طرح بها طراز كورفيت C8، حيث ذكر أن الطراز طرح بنسخته الجديدة، بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر.

وبدأ الموقع قائمة السيارات الكهربائية التي يمكنها التغلب على شيفروليه، بطراز Faraday Future FF91 الكهربائي، الذي يتمتع بثلاث محركات كهربائية تنتج بشكل قوة 1,035 حصان.

وذكر الموقع ضمن القائمة، طراز تسلا موديل X، الذي يمكنه التفوق على طراز كورفيت في سرعته، كونه يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.7 ثانية.

من بعده، جاء ضمن القائمة طراز Aspark Owl الكهربائي الرياضي، الذي يطرح بمحرك خارق ينتج قوة 1,341 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.60 ثانية.

ومن ماركة أستون مارتن البريطانية، جاء ضمن القائمة، طراز Rapide E الذي طرحته الماركة البريطانية، بمحرك كهربائي قوي ينتج قوة 601 حصان، وعزم دوران 700 لفة/قدم، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.0 ثانية.

من بعده جاء من ماركة بورش الألمانية ضمن القائمة، طراز Taycan Turbo S الكهربائي الجديد، الذي طرح بمحرك تصل سرعته القصوى 161 ميلا في الساعة.

ومن ماركة "ريماك"، جاء ضمن القائمة الطراز الرياضي القوي C_Two، الذي طرح بمحرك ينتج قوة 1,888 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.85 ثانية.

كما ذكر موقع "هوت كارز" من بعده ضمن قائمته، طراز Pininfarina Battista الكهربائي، الذي طرح بمحرك ينتج قوة 1,873 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال ثانيتين فقط.

ومن ماركة تسلا جاء طراز آخر ضمن القائمة، هو طراز Model S P100D، الذي طرحته ماركته الأمريكية بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.3 ثانية.

اختتم الموقع القائمة، بطراز Lotus Evija الكهربائي البريطاني، الذي طرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.



