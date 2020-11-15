"كونا" الكهربائية.. هيونداي تقدم سيارة للأراضي الوعرة بتكنولوجيا جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بتصميم محسن ومقصورة داخلية محدثة، كشفت هيونداي النقاب عن الموديل الجديد من Kona الكهربائية، التي تنتمي لطرازات الأراضي الوعرة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديل الجديد يتميز من خلال شبكة المبرد المغلقة، مع كشافات جديدة، والأجهزة الرقمية ونظام تليماتيك الجديد في المقصورة الداخلية.



ويزخر الموديل الجديد بالعديد من الأنظمة المساعدة، مثل محذر المرور المتقاطع، مع وظيفة الكبح الاضطراري، ومساعد الزاوية الميتة، ووظيفة الخروج من الصف، فضلا عن مساعد الخروج من السيارة، وذلك للتحذير الصوتي من خطر الاقتراب من حركة المرور عند مغادرة السيارة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك بقوة 150 كيلووات (204 حصان)، مع بطارية سعة 64 كيلووات ساعة أو 100 كيلووات (136) حصان، مع بطارية سعة 39.2 كيلووات ساعة.





وتنطلق السيارة بسرعة قصوى 167 أو 155 كلم/س، وكذلك مدى السير 484 أو 305 كلم وفق معيار WLTP.

مجموعة هيونداي موتور أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، أول خسائر تشغيل ربع سنوية منذ نحو 10 سنوات.



يأتي ذلك بسبب تراجع الطلب على السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الشركة نتيجة مشكلات في المحركات. في الوقت نفسه ساهمت المبيعات المحلية في تعزيز إيرادات الشركة.

وذكرت الشركة أن خسائر التشغيل خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 313.8 مليار وون كوري جنوبي (278 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 378.5 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خسائر التشغيل خلال الربع الثالث هي الأولى بالنسبة للشركة الكورية منذ 2010.





في المقابل، زادت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.3% بما يعكس القوة النسبية لسيارات هيونداي التي استفادت من تحسن الطلب المحلي في مواجهة التراجع في الولايات المتحدة وأوروبا.



