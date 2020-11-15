بي إم دبليو تخطط للاستغناء عن الطرازات الأقل شعبية

كتب: باسل الحلواني
تخطط عملاق صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، لتقليل عدد طرازاتها الكبير، خاصةً قطاعات سيارات الكوبيه، وذلك في إطار سياسة الشركة لتخفيض النفقات.
وتأتي خطة بي إم دبليو، لإيقاف إنتاج بعض سياراتها الأقل شعبية، نظراً لارتفاعشعبية سيارات الـ SUV والكروس أوفر، بالإضافة إلى التحول لإنتاج بعض السيارات الكهربائية التي تتطلب ميزانية ضخمة.
ومن المتوقع أن تتأثر طرازات Z4 وسوبرا في المستقبل خطط بي إم دبليو
وتسعى بي إم دبليو، ل تعزيز علاقة علاقتها بشركة تويوتا، من خلال تمديد العلاقة بين الشركتين إلى ما بعد عام 2025.
يُذكر أن بي إم دبليو وتويوتا تعملان حالياً على تطوير تقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية، بالإضافة إلى طرازي Z4 وسوبرا الحاليين والذين يتم إنتاجهما في نفس المصنع في النمسا.
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